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Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48823
Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
Отправлено: 20.03.24 - 19:56
Государственный обвинитель отметил, что Денис Галкин самостоятельно принимал заявки от клиентов, прошедших верификацию. И разместил сведения на сайте об обмене валют, осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1749
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 21.03.24 - 17:28
Цитата:
Жадность фраера сгубила!Невоздержанность, отсутствие чувства меры сыграло злую шутку с человеком
сайлау курманов:
Имея такие огроменные деньжища не мог в один час остановиться и свалить куда-нибудь
Имея такие огроменные деньжища не мог в один час остановиться и свалить куда-нибудь
Жадность фраера сгубила!Невоздержанность, отсутствие чувства меры сыграло злую шутку с человеком
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 192
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 21.03.24 - 19:26
Темное какое то дело. Сайт купил на "последние" средства - накопления и продажа машины. Крипта сама по себе дорогая. "Чтобы что-то продать, надо сначала что-то купить". Откуда деньги Зин... Или он на посреднических услугах столько лярдов заработал - непонятно.
За 3-4 года заработать 2.6 - 4 лярда тенге неплохо...
За 3-4 года заработать 2.6 - 4 лярда тенге неплохо...
Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
Отправлено: 22.03.24 - 00:20
Цитата:
Может вам перейти на общеустановленный режим: - рабочим пенсионка и соц.отчисления как обычно, а налог платите 10% с разницы между доходами и расходами.
Супруга посчитала и вышло выгодней, только геморрой: - постоянно нужны на КАЖДЫЙ закуп ОФИЦИАЛЬНЫЕ документы, даже и на товары с ОРТ и со Складской и вести каждодневный учёт всех своих расходов и подкреплять документами.
Добринцофф:
что товар оказывается ещё надо и покупать.
что товар оказывается ещё надо и покупать.
Может вам перейти на общеустановленный режим: - рабочим пенсионка и соц.отчисления как обычно, а налог платите 10% с разницы между доходами и расходами.
Супруга посчитала и вышло выгодней, только геморрой: - постоянно нужны на КАЖДЫЙ закуп ОФИЦИАЛЬНЫЕ документы, даже и на товары с ОРТ и со Складской и вести каждодневный учёт всех своих расходов и подкреплять документами.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3125
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 22.03.24 - 00:31
Цитата:
Создаётся впечатление, там реальной криптовалютой и не пахнет. - //По версии обвинения, на незаконном обороте необеспеченных цифровых активов Галкин заработал более 4 млрд тенге. В суде сразу отметили, что подобное дело разбирается в Костанае впервые.//
Да и потом, сайты или точнее трейдингплатформы требуют большей информации, чем просто - //- Покупать и продавать криптовалюту на сайте могли физические лица, которым требовалось лишь ввести свои личные данные, //
Сам свои "фантики" продавал походу. Обычная пирамида по ходу!
mks2703:
Крипта сама по себе дорогая.
Крипта сама по себе дорогая.
Создаётся впечатление, там реальной криптовалютой и не пахнет. - //По версии обвинения, на незаконном обороте необеспеченных цифровых активов Галкин заработал более 4 млрд тенге. В суде сразу отметили, что подобное дело разбирается в Костанае впервые.//
Да и потом, сайты или точнее трейдингплатформы требуют большей информации, чем просто - //- Покупать и продавать криптовалюту на сайте могли физические лица, которым требовалось лишь ввести свои личные данные, //
Сам свои "фантики" продавал походу. Обычная пирамида по ходу!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9801
Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
Отправлено: 22.03.24 - 00:39
Цитата:
Геморрой-это не то слово,мало того ,что как минимум 2 бухгалтеров проффесионалов содержать ,так ещё и документы на ОРТ никто не даст.
ACROS:
Супруга посчитала и вышло выгодней, только геморрой: - постоянно нужны на КАЖДЫЙ закуп ОФИЦИАЛЬНЫЕ документы, даже и на товары с ОРТ и со Складской и вести каждодневный учёт всех своих расходов и подкреплять документами.
Супруга посчитала и вышло выгодней, только геморрой: - постоянно нужны на КАЖДЫЙ закуп ОФИЦИАЛЬНЫЕ документы, даже и на товары с ОРТ и со Складской и вести каждодневный учёт всех своих расходов и подкреплять документами.
Геморрой-это не то слово,мало того ,что как минимум 2 бухгалтеров проффесионалов содержать ,так ещё и документы на ОРТ никто не даст.
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 22.03.24 - 00:49
Цитата:
Зато как посчитали и вышло что: - не мы должны платить, а государство должно нам.
Не всегда же ВСЕ продажи пропускаем через ККА.
Добринцофф:
не то слово,
не то слово,
Зато как посчитали и вышло что: - не мы должны платить, а государство должно нам.
Не всегда же ВСЕ продажи пропускаем через ККА.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22506
Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
Отправлено: 22.03.24 - 00:53
Цитата:
Там где надо - об этом знают, и наверняка готовятся взять за жабры. Сильно не расслабляйтесь.
ACROS:
Не всегда же ВСЕ продажи пропускаем через ККА.
Не всегда же ВСЕ продажи пропускаем через ККА.
Там где надо - об этом знают, и наверняка готовятся взять за жабры. Сильно не расслабляйтесь.
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 22.03.24 - 01:10
Цитата:
Мы в Казахстане живём: - я как то писал, что с властью мы всегда или почти - ДОГОВАРИВАЕМСЯ.
Есть - Закон, но и в то же время есть и - ПОНЯТИЕ. Есть условные - красная и зелёная черта- выше нельзя, но и ниже тоже.
Это не те понятия из уголовного мирка- это совсем другое.
maxsaf:
не расслабляйтесь
не расслабляйтесь
Мы в Казахстане живём: - я как то писал, что с властью мы всегда или почти - ДОГОВАРИВАЕМСЯ.
Есть - Закон, но и в то же время есть и - ПОНЯТИЕ. Есть условные - красная и зелёная черта- выше нельзя, но и ниже тоже.
Это не те понятия из уголовного мирка- это совсем другое.
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