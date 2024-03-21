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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 21:59
Цитата:
Ну тебе же ниче не мешает переживать только за западную Украину и ее руководство в центре. Проблемы восточной Украины тебя никогда не волновали, так ведь?
111:
То есть остальные украинцы, кто не твои, это враги и нацисты?
То есть остальные украинцы, кто не твои, это враги и нацисты?
Ну тебе же ниче не мешает переживать только за западную Украину и ее руководство в центре. Проблемы восточной Украины тебя никогда не волновали, так ведь?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:01
Цитата:
А в случае гражданской войны, как на Украине?
111:
Для меня весь народ Казахстана един в этом плане, как и я для них, в случае нападения фашистов извне.
Для меня весь народ Казахстана един в этом плане, как и я для них, в случае нападения фашистов извне.
А в случае гражданской войны, как на Украине?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:03
Цитата:
Ну и, как, тихо все?))
abaika95:
плановый осмотр окрестностей форума все ли тихо тут
плановый осмотр окрестностей форума все ли тихо тут
Ну и, как, тихо все?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:07
Интересно Акрос бешбармак сегодня под Хеннеси
или Ремю Мартин употребляет.
хотя название это одно..
речь о коньяках, если кто не в курсе.
про виски другая тема.
сколько лет.
VSOV ИЛИ VS. есть еще XO.
разница в цене в разы.
от 25000 до 500000.
кстати армянский Арарат по цене не хуже.
320000 бутылка 0,7 . 30 лет выдержки.
есть конечно и за 35000.
все это в наличии и доступно .
желаю всем попробовать.
или Ремю Мартин употребляет.
хотя название это одно..
речь о коньяках, если кто не в курсе.
про виски другая тема.
сколько лет.
VSOV ИЛИ VS. есть еще XO.
разница в цене в разы.
от 25000 до 500000.
кстати армянский Арарат по цене не хуже.
320000 бутылка 0,7 . 30 лет выдержки.
есть конечно и за 35000.
все это в наличии и доступно .
желаю всем попробовать.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:10
Цитата:
матч в Греции.
комментировать можно где угодно.
Гога:
---Так вроде матч в Греции будет ?
---Так вроде матч в Греции будет ?
матч в Греции.
комментировать можно где угодно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:12
Цитата:
подкаблучник, иначе допуска не будет.
maxsaf:
Ну тебе же ниче не мешает переживать только за западную Украину и ее руководство в центре. Проблемы восточной Украины тебя никогда не волновали, так ведь
Ну тебе же ниче не мешает переживать только за западную Украину и ее руководство в центре. Проблемы восточной Украины тебя никогда не волновали, так ведь
подкаблучник, иначе допуска не будет.
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Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:13
Цитата:
Не понял, ты свой народ делишь как Гитлер?
На сорта?
maxsaf:
Ну тебе же ниче не мешает переживать только за западную
Ну тебе же ниче не мешает переживать только за западную
Не понял, ты свой народ делишь как Гитлер?
На сорта?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:18
Россия - Сербия. футбол.
первый тайм идет. в Москве играют.
привет Кайрат.
первый тайм идет. в Москве играют.
привет Кайрат.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:19
пособникам нацистов все не снится.
шли бы жрали что ли тогда.
шли бы жрали что ли тогда.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:26
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:28
Миранчук с пенальти забивает.
у сербов на 20 минуте удаляют игрока.
за вторую желтую. не явную.
у сербов на 20 минуте удаляют игрока.
за вторую желтую. не явную.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:28
Цитата:
Они сами решили разделиться, одни переориентировались на запад, другие решили остаться с Россией. Это же их внутренние дела, как разделиться , так ведь?
[Исправлено: maxsaf, 21.03.2024 - 23:29]
111:
Не понял, ты свой народ делишь как Гитлер? На сорта?
Не понял, ты свой народ делишь как Гитлер? На сорта?
Они сами решили разделиться, одни переориентировались на запад, другие решили остаться с Россией. Это же их внутренние дела, как разделиться , так ведь?
[Исправлено: maxsaf, 21.03.2024 - 23:29]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:40
//«Глава государства Касым-Жомарт Токаев, как и сотни тысяч казахстанцев, сегодня ночью будет смотреть трансляцию футбольного матча сборной Казахстана против Греции. Президент искренне поддерживает наших джигитов и верит, что они сделают все возможное для победы»//
почему футболисты стали джигитами , не совсем понятно.
Джиги́т — наездник, отличающийся отвагой, выносливостью, стойкостью, искусством управлять конём и владеть оружием.
почему футболисты стали джигитами , не совсем понятно.
Джиги́т — наездник, отличающийся отвагой, выносливостью, стойкостью, искусством управлять конём и владеть оружием.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:44
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 23:08
загадка, кто это
кушает а огромных количествах конину по ночам
употребляет при этом алкогольные напитки ежедневно.
выставляет напоказ фото жены и детей.
легче перепрыгнуть, чем обойти.
кто угадает, тому ничего не будет.
кушает а огромных количествах конину по ночам
употребляет при этом алкогольные напитки ежедневно.
выставляет напоказ фото жены и детей.
легче перепрыгнуть, чем обойти.
кто угадает, тому ничего не будет.
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