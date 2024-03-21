Отправлено: - 21:59

111:

То есть остальные украинцы, кто не твои, это враги и нацисты?

Цитата:Ну тебе же ниче не мешает переживать только за западную Украину и ее руководство в центре. Проблемы восточной Украины тебя никогда не волновали, так ведь?