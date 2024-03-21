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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22504
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 21:59
#3871
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Цитата:
111:
То есть остальные украинцы, кто не твои, это враги и нацисты?

Ну тебе же ниче не мешает переживать только за западную Украину и ее руководство в центре. Проблемы восточной Украины тебя никогда не волновали, так ведь? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22504
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:01
#3872
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Цитата:
111:
Для меня весь народ Казахстана един в этом плане, как и я для них, в случае нападения фашистов извне.

А в случае гражданской войны, как на Украине?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22504
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:03
#3873
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Цитата:
abaika95:
плановый осмотр окрестностей форума все ли тихо тут

Ну и, как, тихо все?))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20345
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:07
#3874
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Интересно Акрос бешбармак сегодня под Хеннеси
или Ремю Мартин употребляет.
хотя название это одно..
речь о коньяках, если кто не в курсе.
про виски другая тема.
сколько лет.
VSOV ИЛИ VS. есть еще XO.
разница в цене в разы.
от 25000 до 500000.
кстати армянский Арарат по цене не хуже.
320000 бутылка 0,7 . 30 лет выдержки.
есть конечно и за 35000.
все это в наличии и доступно .
желаю всем попробовать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20345
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:10
#3875
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Цитата:
Гога:
---Так вроде матч в Греции будет ?


матч в Греции.
комментировать можно где угодно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20345
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:12
#3876
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Цитата:
maxsaf:
Ну тебе же ниче не мешает переживать только за западную Украину и ее руководство в центре. Проблемы восточной Украины тебя никогда не волновали, так ведь


подкаблучник, иначе допуска не будет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36922
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:13
#3877
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Цитата:
maxsaf:
Ну тебе же ниче не мешает переживать только за западную

Не понял, ты свой народ делишь как Гитлер?
На сорта?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20345
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:18
#3878
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Россия - Сербия. футбол.
первый тайм идет. в Москве играют.
привет Кайрат.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20345
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:19
#3879
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пособникам нацистов все не снится.
шли бы жрали что ли тогда.
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Сыкымы
* Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
26.02.17
Сообщений:
2036
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:26
#3880
Комментарий проходит проверку.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20345
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:28
#3881
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Миранчук с пенальти забивает.
у сербов на 20 минуте удаляют игрока.
за вторую желтую. не явную.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22504
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:28
#3882
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Цитата:
111:
Не понял, ты свой народ делишь как Гитлер? На сорта?

Они сами решили разделиться, одни переориентировались на запад, другие решили остаться с Россией. Это же их внутренние дела, как разделиться , так ведь?

[Исправлено: maxsaf, 21.03.2024 - 23:29]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20345
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:40
#3883
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//«Глава государства Касым-Жомарт Токаев, как и сотни тысяч казахстанцев, сегодня ночью будет смотреть трансляцию футбольного матча сборной Казахстана против Греции. Президент искренне поддерживает наших джигитов и верит, что они сделают все возможное для победы»//

почему футболисты стали джигитами , не совсем понятно.
Джиги́т — наездник, отличающийся отвагой, выносливостью, стойкостью, искусством управлять конём и владеть оружием.
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Сыкымы
* Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
26.02.17
Сообщений:
2036
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 22:44
#3884
Комментарий проходит проверку.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20345
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 23:08
#3885
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загадка, кто это
кушает а огромных количествах конину по ночам
употребляет при этом алкогольные напитки ежедневно.
выставляет напоказ фото жены и детей.
легче перепрыгнуть, чем обойти.
кто угадает, тому ничего не будет.
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