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«К этой проблеме мы шли годами» - Возведение коммерческого жилья в Костанае тормозится из-за дефицита электрических мощностей
«К этой проблеме мы шли годами» - Возведение коммерческого жилья в Костанае тормозится из-за дефицита электрических мощностей
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