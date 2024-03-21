Re: «К этой проблеме мы шли годами» - Возведение коммерческого...

Отправлено: - 21:47

Об этом давно уже говорят профильные специалисты и даже вроде как президент обмолвился, типа : "Прежде чем строить , проверяйте готовность инфраструктуры..". И действительно, от "хотелок" коммерческих застройщиков "осваивать" исторический центр города и "точечной" застройки диаметр коллекторов водоснабжения и канализации не увеличится, как не увеличатся и газовые коллектора и мощность электроподстанций. Вот оно наконец и выстрелило! Благо, что не после застроек.. Недавно, во время спора по многоэтажке в районе ресторана "Тобол" юрист компании "Ирина и К" рассказывала, о том какие они благодетели и за свой счёт протянули силовой кабель с другой подстанции..А причина то вот в чём-в нехватке мощностей! Надеюсь, разум возобладает у руководства города и архитектуры и прислушаются к мнению МРЭТ. А новые районы с готовой инфраструктурой- стройтесь на здоровье, но не экспериментируйте на жителях города! И ещё, будут обсуждения и слушания по новым микрорайонам /со сносом частного сектора/ -мнение МРЭТ надеюсь пригодится!