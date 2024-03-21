Отправлено: - 21:37

Сыкымы:

Давайте почтим память Василия Уткина. Кто в теме - те поймут, остальных просто прошу помолчать, хоть ненадолго

alex_60:

Истину глаголишь. провокаторы с фейками подтянулись. болотные и пометные.

Цитата:это тот дядька который желал путину долгой жизни чтобы дожить до суда?да редкой храбрости был человек конечнокак комментатор я не знаю какой он был, шибко в этом не разбираюсь))но как храбрец это дане удивлюсь еще что его траванули или накачали чем топоследнее время у врагов путина тромбы что то отрываются частоЦитата:вроде наоборот меньше сталоне землякисерые недоволкии остальные погремушки с гражданами ссср свалили)