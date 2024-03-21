Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48823
Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 21.03.24 - 11:26
Более тридцати лет два президента Казахстана обещают народу счастливую жизнь. Пока не получалось. И вот власть нашла способ это сделать. Помог в этом очередной курултай. Оказывается, причина всех наших неудач - герб Казахстана.
Читать новость
Читать новость
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36912
Re: Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 21.03.24 - 11:26
Цитата:
Здоровья вам и благ, переживите хоть 5 президентов, хоть 10.
Однако зачем нам, простому народу омрачать праздник в наш месяц рамадан и в праздник Наурыз?
Вам больше времени нет, как об этом писать в праздник, о наших президентах?
Почему вы им не напишите лично хоть что то?
Почему нам портите праздники?
Более тридцати лет два президента Казахстана
Здоровья вам и благ, переживите хоть 5 президентов, хоть 10.
Однако зачем нам, простому народу омрачать праздник в наш месяц рамадан и в праздник Наурыз?
Вам больше времени нет, как об этом писать в праздник, о наших президентах?
Почему вы им не напишите лично хоть что то?
Почему нам портите праздники?
Re: Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 21.03.24 - 11:43
Цитата:
Так не читай, никто же тебя не заставляет))
111:
Почему нам портите праздники?
Почему нам портите праздники?
Так не читай, никто же тебя не заставляет))
Re: Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 21.03.24 - 11:45
Цитата:
Капец нежные читатели пошли
111:
Однако зачем нам, простому народу омрачать праздник в наш месяц рамадан и в праздник Наурыз?
Однако зачем нам, простому народу омрачать праздник в наш месяц рамадан и в праздник Наурыз?
Капец нежные читатели пошли
Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 21.03.24 - 12:16
еще и религию приплел.
точно легче перепрыгнуть.
кушайте по ночам, никто же не видит.
точно легче перепрыгнуть.
кушайте по ночам, никто же не видит.
Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 21.03.24 - 12:30
Менталитет бы вот как то ни будь поменять.
саке, маке.. лень...понты ...
воровство..
нежелание работать..
все не перечислить.
а гербы менять много ума не надо.
[Исправлено: alex_60, 21.03.2024 - 13:32]
саке, маке.. лень...понты ...
воровство..
нежелание работать..
все не перечислить.
а гербы менять много ума не надо.
[Исправлено: alex_60, 21.03.2024 - 13:32]
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4539
Re: Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 21.03.24 - 14:59
Цитата:
Это тезис про природную лень казахов от кого то я уже слышал, но я днями и ночами вижу водителей в бОльшей части казахов, работающих даже в праздничные дни. И из Шымкента, и из Актобе и из Алматы, газельщики, наверное не слышали про такую национальную черту!
alex_60:
лень..
лень..
Это тезис про природную лень казахов от кого то я уже слышал, но я днями и ночами вижу водителей в бОльшей части казахов, работающих даже в праздничные дни. И из Шымкента, и из Актобе и из Алматы, газельщики, наверное не слышали про такую национальную черту!
Re: Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 21.03.24 - 18:03
Цитата:
Интересно было бы узнать их мнение насчёт изменения герба.
saba:
но я днями и ночами вижу водителей в бОльшей части казахов, работающих даже в праздничные дни
но я днями и ночами вижу водителей в бОльшей части казахов, работающих даже в праздничные дни
Интересно было бы узнать их мнение насчёт изменения герба.
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4441
Re: Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 21.03.24 - 21:28
Цитата:
Сам автор от своих статей еще не устал, интересно?
На мой взгляд, проблема именно становления или экономического развития государства никак не упирается в форму его герба или флага.
Вот только от этой плеяды престарелых авторов (как они думают, "Акул пера") я, честно говоря, устал. На разных сайтах одно и то же - прославление старого строя - якобы социализма. Социализм, затем Развитой социализм уже канули в Лету, но остались апологеты, которые взывают к его восстановлению: Там нам было хорошо! Пусть там ничего не было, но люди были добрее!..
Мне за 60 и при вышеуказанных строях я жил.
Но уже ясно, что возврата нет! Не будет СССР! Как вы этого не поймёте?!
Можно сказать, что статья не об этом? Наверно, прямое повествование не об этом. Но подтекст прослеживается именно такой.
Я уже предлагал редакции НГ распрощаться с ними. Нужны новые, молодые авторы, которые могли бы влить свежую струю в издательство.
Здесь на сайте, и то постоянно толкутся человек 6-8 одних и тех же, грызущихся между собой.
Напишите мне в ответ типа: Не нравится - не ешь! Не интересно -не читай!
Отвечу сразу: Что хочу - то и делаю! Что хочу - то и читаю! Как думаю - так и пишу!
И никто мне не указ!!!
111:
Почему вы им не напишите лично хоть что то?
Почему вы им не напишите лично хоть что то?
Сам автор от своих статей еще не устал, интересно?
На мой взгляд, проблема именно становления или экономического развития государства никак не упирается в форму его герба или флага.
Вот только от этой плеяды престарелых авторов (как они думают, "Акул пера") я, честно говоря, устал. На разных сайтах одно и то же - прославление старого строя - якобы социализма. Социализм, затем Развитой социализм уже канули в Лету, но остались апологеты, которые взывают к его восстановлению: Там нам было хорошо! Пусть там ничего не было, но люди были добрее!..
Мне за 60 и при вышеуказанных строях я жил.
Но уже ясно, что возврата нет! Не будет СССР! Как вы этого не поймёте?!
Можно сказать, что статья не об этом? Наверно, прямое повествование не об этом. Но подтекст прослеживается именно такой.
Я уже предлагал редакции НГ распрощаться с ними. Нужны новые, молодые авторы, которые могли бы влить свежую струю в издательство.
Здесь на сайте, и то постоянно толкутся человек 6-8 одних и тех же, грызущихся между собой.
Напишите мне в ответ типа: Не нравится - не ешь! Не интересно -не читай!
Отвечу сразу: Что хочу - то и делаю! Что хочу - то и читаю! Как думаю - так и пишу!
И никто мне не указ!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15279
Re: Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 21.03.24 - 21:30
у воронина последнее время материалы как будто нечего было писать и пришлось накидат ь всего подряд ради увеличения количества слов
наурыз, герб, какое то заседание, коррупция, зарплата госслужащих
и по каждому направлению просто фактаж без привязки и вывода, лишь бы что то чиркнуть
у нас другие колумнисты есть какие нибудь? ну каждую неделю одно и тоже
наурыз, герб, какое то заседание, коррупция, зарплата госслужащих
и по каждому направлению просто фактаж без привязки и вывода, лишь бы что то чиркнуть
у нас другие колумнисты есть какие нибудь? ну каждую неделю одно и тоже
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15279
Re: Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 21.03.24 - 21:33
Цитата:
Цитата:
Цитата:
ну вот теперь будут думать что это один и тот же человек написал))
хотя после прочтения статьи видимо не я один уже задался вопросом смены авторов)
(пока писал свой комент, мнение в коменте 8 не видел чесн слово)
bgb:
Вот только от этой плеяды престарелых авторов (как они думают, "Акул пера") я, честно говоря, устал.
Вот только от этой плеяды престарелых авторов (как они думают, "Акул пера") я, честно говоря, устал.
Цитата:
bgb:
Нужны новые, молодые авторы, которые могли бы влить свежую струю в издательство.
Нужны новые, молодые авторы, которые могли бы влить свежую струю в издательство.
Цитата:
abaika95:
у нас другие колумнисты есть какие нибудь? ну каждую неделю одно и тоже
у нас другие колумнисты есть какие нибудь? ну каждую неделю одно и тоже
ну вот теперь будут думать что это один и тот же человек написал))
хотя после прочтения статьи видимо не я один уже задался вопросом смены авторов)
(пока писал свой комент, мнение в коменте 8 не видел чесн слово)
Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 21.03.24 - 21:38
Цитата:
Я честно сказать вас понимаю.
Вы казах. Как вы говорите уже старый по возрасту.
При СССР видать жизнь не удалась,
"русские давили". Это видно по всем вашим постам.
Почёта хотите, уважения. А за что?
Только за то что вы казах?
Мысль продолжить?
Или и так все понятно?
bgb:
Я честно сказать вас понимаю.
Вы казах. Как вы говорите уже старый по возрасту.
При СССР видать жизнь не удалась,
"русские давили". Это видно по всем вашим постам.
Почёта хотите, уважения. А за что?
Только за то что вы казах?
Мысль продолжить?
Или и так все понятно?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 32
|Зарегистрированные пользователи: Гога
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать