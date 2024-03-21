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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 18:30
А победитель победителя попадёт на евро 24
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 18:31
Надеемся на лучшее.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 18:32
Но спорт есть спорт.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 18:32
Бывает и лучшие проигрывают.
(Пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 26.02.17
- Сообщений:
- 2031
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 18:56
Давайте почтим память Василия Уткина. Кто в теме - те поймут, остальных просто прошу помолчать, хоть ненадолго
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 19:16
Цитата:
Поддерживаю.
53 года. Рано ушёл.
Сыкымы:
Давайте почтим память Василия Уткина
Давайте почтим память Василия Уткина
Поддерживаю.
53 года. Рано ушёл.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 19:21
Василий Уткин должен был прилететь в Алматы для комментирования матча сборной Казахстана в плей-офф Лиги наций против Греции,то есть сегодня
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 19:26
Цитата:
Истину глаголишь.
провокаторы с фейками подтянулись.
болотные и пометные.
[Исправлено: alex_60, 21.03.2024 - 21:45]
abaika95:
Когда газета явно сделала упор на поддержке Украины
Когда газета явно сделала упор на поддержке Украины
Истину глаголишь.
провокаторы с фейками подтянулись.
болотные и пометные.
[Исправлено: alex_60, 21.03.2024 - 21:45]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 19:32
Цитата:
Наверняка.
Гога:
Цитата: abaika95: Я думал Юджин уехал из города Цитата: abaika95: Он с НГ разругался что-ли ? ---Просто гуано надоело видеть на страницах НГ?!?
Цитата: abaika95: Я думал Юджин уехал из города Цитата: abaika95: Он с НГ разругался что-ли ? ---Просто гуано надоело видеть на страницах НГ?!?
Наверняка.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 5221
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 20:11
Цитата:
Отмечал ранее, что служил в командном пункте округа, войсках ПВО ( истребительная авиация, зенитно-ракетные и радио-технические подразделения). На постоянной основе изучали технические характеристики военных самолётов, скорость, высоту выполнения боевых задач, вооружение, режимы, какая дополнительная нагрузка, точки подвесов, используемые ракеты, последние могут быть и наземного, морского базирования, общего много и.т.д.
alex_60:
Зато по методичкам шпионам пишешь дальность снарядов и их количество.
Зато по методичкам шпионам пишешь дальность снарядов и их количество.
Отмечал ранее, что служил в командном пункте округа, войсках ПВО ( истребительная авиация, зенитно-ракетные и радио-технические подразделения). На постоянной основе изучали технические характеристики военных самолётов, скорость, высоту выполнения боевых задач, вооружение, режимы, какая дополнительная нагрузка, точки подвесов, используемые ракеты, последние могут быть и наземного, морского базирования, общего много и.т.д.
(Пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10014
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 20:29
Цитата:
---Так вроде матч в Греции будет ?
alex_60:
должен был прилететь в Алматы
должен был прилететь в Алматы
---Так вроде матч в Греции будет ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 21:27
Жди Гога, у нас все Бешбармак едят с баурсаками.кумысом запивают.
Но больше часа конечно непорядок.
Но больше часа конечно непорядок.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 21:29
Что, кто то вызвал по тревоге его?
Что случилось?
Выходные же.
Что случилось?
Выходные же.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15279
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 21:37
Цитата:
это тот дядька который желал путину долгой жизни чтобы дожить до суда?
да редкой храбрости был человек конечно
как комментатор я не знаю какой он был, шибко в этом не разбираюсь))
но как храбрец это да
не удивлюсь еще что его траванули или накачали чем то
последнее время у врагов путина тромбы что то отрываются часто
Цитата:
вроде наоборот меньше стало
не земляки
серые недоволки
и остальные погремушки с гражданами ссср свалили)
Сыкымы:
Давайте почтим память Василия Уткина. Кто в теме - те поймут, остальных просто прошу помолчать, хоть ненадолго
Давайте почтим память Василия Уткина. Кто в теме - те поймут, остальных просто прошу помолчать, хоть ненадолго
это тот дядька который желал путину долгой жизни чтобы дожить до суда?
да редкой храбрости был человек конечно
как комментатор я не знаю какой он был, шибко в этом не разбираюсь))
но как храбрец это да
не удивлюсь еще что его траванули или накачали чем то
последнее время у врагов путина тромбы что то отрываются часто
Цитата:
alex_60:
Истину глаголишь. провокаторы с фейками подтянулись. болотные и пометные.
Истину глаголишь. провокаторы с фейками подтянулись. болотные и пометные.
вроде наоборот меньше стало
не земляки
серые недоволки
и остальные погремушки с гражданами ссср свалили)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15279
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 21:38
Цитата:
плановый осмотр окрестностей форума
все ли тихо тут
не обращайте внимания)
alex_60:
Что, кто то вызвал по тревоге его? Что случилось? Выходные же.
Что, кто то вызвал по тревоге его? Что случилось? Выходные же.
плановый осмотр окрестностей форума
все ли тихо тут
не обращайте внимания)
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