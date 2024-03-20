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≡ "Можно сказать, вам дали шанс" - Судья разъяснил приговор по делу о грабеже и вынужденном столкновении с патрульным автомобилем
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48823
"Можно сказать, вам дали шанс" - Судья разъяснил приговор по делу о грабеже и вынужденном столкновении с патрульным автомобилем
Отправлено: 20.03.24 - 21:36
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- Суд учел то, что вы признали вину, раскаялись, выплатили ущерб, принесли извинения потерпевшему, - сказал судья Жасулан Кабыш. - Учел, что потерпевший не настаивал на реальном сроке и простил вас.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
192
Re: "Можно сказать, вам дали шанс" - Судья разъяснил...
Отправлено: 20.03.24 - 21:36
#1
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Я уже забыл о какой сумме речь? Интересно где взял деньги?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6784
Re: "Можно сказать, вам дали шанс" - Судья разъяснил...
Отправлено: 20.03.24 - 22:21
#2
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Назначить Туртаеву 3 года 6 месяцев лишения свободы, срок считать условным
Вот те на, возможно бедный таксер от пережитого перестал работать, встретит на улице этого упыря,а этот прямо в лицо и предъявит,да ещё демонстративно будет громко хохотать.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1749
Re: "Можно сказать, вам дали шанс" - Судья разъяснил...
Отправлено: 21.03.24 - 13:36
#3
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Цитата:
- Назначить Туртаеву 3 года 6 месяцев лишения свободы, срок считать условным. Установить пробационный контроль, - зачитал приговор судья Жасулан КАБЫШ.

Источник:


Да здравствует наш суд — самый гуманный суд в мире!
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4441
Re: "Можно сказать, вам дали шанс" - Судья разъяснил...
Отправлено: 21.03.24 - 21:36
#4
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Подумаешь - какому-то несчастному таксисту приставили нож к горлу!
Одного таксиста зарежут - на его место пятеро других уже претендуют, наверно...
Хотя интересно, у него дети есть, которые могли остаться без отца?
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