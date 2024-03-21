Отправлено: - 21:28

111:

Почему вы им не напишите лично хоть что то?

Цитата:Сам автор от своих статей еще не устал, интересно?На мой взгляд, проблема именно становления или экономического развития государства никак не упирается в форму его герба или флага.Вот только от этой плеяды престарелых авторов (как они думают, "Акул пера") я, честно говоря, устал. На разных сайтах одно и то же - прославление старого строя - якобы социализма. Социализм, затем Развитой социализм уже канули в Лету, но остались апологеты, которые взывают к его восстановлению: Там нам было хорошо! Пусть там ничего не было, но люди были добрее!..Мне за 60 и при вышеуказанных строях я жил.Но уже ясно, что возврата нет! Не будет СССР! Как вы этого не поймёте?!Можно сказать, что статья не об этом? Наверно, прямое повествование не об этом. Но подтекст прослеживается именно такой.Я уже предлагал редакции НГ распрощаться с ними. Нужны новые, молодые авторы, которые могли бы влить свежую струю в издательство.Здесь на сайте, и то постоянно толкутся человек 6-8 одних и тех же, грызущихся между собой.Напишите мне в ответ типа: Не нравится - не ешь! Не интересно -не читай!Отвечу сразу: Что хочу - то и делаю! Что хочу - то и читаю! Как думаю - так и пишу!И никто мне не указ!!!