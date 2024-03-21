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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 18:30
#3856
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А победитель победителя попадёт на евро 24
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 18:31
#3857
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Надеемся на лучшее.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 18:32
#3858
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Но спорт есть спорт.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 18:32
#3859
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Бывает и лучшие проигрывают.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
26.02.17
Сообщений:
2031
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 18:56
#3860
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Давайте почтим память Василия Уткина. Кто в теме - те поймут, остальных просто прошу помолчать, хоть ненадолго
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 19:16
#3861
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Цитата:
Сыкымы:
Давайте почтим память Василия Уткина


Поддерживаю.
53 года. Рано ушёл.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 19:21
#3862
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Василий Уткин должен был прилететь в Алматы для комментирования матча сборной Казахстана в плей-офф Лиги наций против Греции,то есть сегодня
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 19:26
#3863
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Цитата:
abaika95:
Когда газета явно сделала упор на поддержке Украины


Истину глаголишь.
провокаторы с фейками подтянулись.
болотные и пометные.

[Исправлено: alex_60, 21.03.2024 - 21:45]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 19:32
#3864
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Цитата:
Гога:
Цитата: abaika95: Я думал Юджин уехал из города Цитата: abaika95: Он с НГ разругался что-ли ? ---Просто гуано надоело видеть на страницах НГ?!?


Наверняка.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5221
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 20:11
#3865
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Цитата:
alex_60:
Зато по методичкам шпионам пишешь дальность снарядов и их количество.


Отмечал ранее, что служил в командном пункте округа, войсках ПВО ( истребительная авиация, зенитно-ракетные и радио-технические подразделения). На постоянной основе изучали технические характеристики военных самолётов, скорость, высоту выполнения боевых задач, вооружение, режимы, какая дополнительная нагрузка, точки подвесов, используемые ракеты, последние могут быть и наземного, морского базирования, общего много и.т.д.
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10014
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 20:29
#3866
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Цитата:
alex_60:
должен был прилететь в Алматы

---Так вроде матч в Греции будет ?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 21:27
#3867
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Жди Гога, у нас все Бешбармак едят с баурсаками.кумысом запивают.
Но больше часа конечно непорядок.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 21:29
#3868
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Что, кто то вызвал по тревоге его?
Что случилось?
Выходные же.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15279
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 21:37
#3869
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Цитата:
Сыкымы:
Давайте почтим память Василия Уткина. Кто в теме - те поймут, остальных просто прошу помолчать, хоть ненадолго

это тот дядька который желал путину долгой жизни чтобы дожить до суда?
да редкой храбрости был человек конечно
как комментатор я не знаю какой он был, шибко в этом не разбираюсь))
но как храбрец это да
не удивлюсь еще что его траванули или накачали чем то
последнее время у врагов путина тромбы что то отрываются часто
Цитата:
alex_60:
Истину глаголишь. провокаторы с фейками подтянулись. болотные и пометные.

вроде наоборот меньше стало
не земляки
серые недоволки
и остальные погремушки с гражданами ссср свалили)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15279
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 21:38
#3870
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Цитата:
alex_60:
Что, кто то вызвал по тревоге его? Что случилось? Выходные же.

плановый осмотр окрестностей форума
все ли тихо тут
не обращайте внимания)
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