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≡ В Астане осудили еще одного родственника первого президента:...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48822
В Астане осудили еще одного родственника первого президента:...
Отправлено: 21.03.24 - 15:23
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В Астане осудили еще одного родственника первого президента: бывший зампредседателя КНБ Самат Абиш получил 8 лет условно за превышение власти во время кантара. Верите ли вы в то, что наступил Новый справедливый Казахстан?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1198
Re: В Астане осудили еще одного родственника первого президента:...
Отправлено: 21.03.24 - 15:23
#1
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Преследование родственников Елбасы - это просто политические разборки.
Поэтому мягкое наказание и непрозрачность судебного процесса.
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