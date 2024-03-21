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≡ Казахстанцам могут запретить брать кредиты без согласия супругов. Что об этом думают юристы и финансисты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48822
Казахстанцам могут запретить брать кредиты без согласия супругов. Что об этом думают юристы и финансисты
Отправлено: 21.03.24 - 14:28
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В Казахстане обсуждается законопроект, при принятии которого муж и жена не смогут оформлять кредиты и рассрочки без согласия друг друга. Депутаты уверены, что новелла поможет защитить права заёмщиков.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6783
Re: Казахстанцам могут запретить брать кредиты без согласия...
Отправлено: 21.03.24 - 14:28
#1
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Не понятно,кто здесь свой интерес лоббирует. Банкиры боятся за свои деньги или жены волнуются за азартных мужей. Одним словом из-за глупостей одних, всё общество должны переживать, больше проблем в стране видимо нет...
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