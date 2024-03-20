Re: Указанная судом статья УК РК прямо запрещает условное...

Отправлено: - 18:47

Назарбаевское время, было самым золотым, просто мы этого не понимали.

Сейчас уже, всех под камеры, видео пока что, всех под контроль, отпечатки и все такое, воду даже повысили в три раза, штрафами обложили, осталось только налог на воздух ввести, при зарплате в 200-300 ойро..

Скоро вживят датчики Илона Маска в головы, будем как те рабы, что идут просто так на убой и на смерть..