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Немецкий генерал сделал шокирующее признание об армии РоссииГенерал Куят: никакое западное оружие не помешает России достичь целей СВО .МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Западное оружие, включая немецкие ракеты Taurus, не в состоянии помешать России достичь поставленных целей спецоперации, заявил генерал бундесвера Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche."Нужно совершенно точно уяснить: нет никакого чудо-оружия. Ни одно оружие, в том числе Taurus, не может поменять ситуацию на поле боя в сторону Украины так, чтобы Россия оказалась в трудной ситуации и не смогла достичь своих целей. Ни одна из систем не может это обеспечить", — отметил он.Куят подчеркнул, что необходимо избежать поставки крылатых ракет Taurus для ВСУ, поскольку Берлин не сможет контролировать их применение. Удар по некоторым целям этими ракетами обернется национальной катастрофой для Германии, добавил генерал.

Цитата:Особо ничего не изменится, крылатые ракеты Taurus, дальность поражения более 500 километров, а Storm Shadow 250 километров, последние Великобритания предоставляет Украине, ну и у Taurus система наведения получше. Британия хочет купить у Германии ракеты Taurus и отправить больше Storm Shadow Украине. У украинцев на базе Х-35 выпускают крылатые ракеты Х-35 У - Нептун (с турбореактивными двухконтурными двигателями собственного производства), дальность поражения вроде 280 километров. Россиянам в перспективе нужно будет опасаться баллистических ракет, Украина раньше их выпускала по проектам Сапсан и Гром 1,2 (300-500 км.). Дальность поражения зависит от двигателя, можно модернизировать, с применением западных комплектующих и создать более 500 километров. НПЗ атакуют беспилотники украинского производства (до 1000 км.), значит потенциал ВПК есть.