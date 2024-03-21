НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 254 из 255«1...252253254255»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36874
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 00:41
#3796
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Когда уже надоесть сюда это вот все тянуть

Когда война закончится дорогуша, когда русские перестанут убивать русских.
Или славяне славян.
Ты смотрю я, против выступаешь и хочешь дальше эту бойню?
Профайл
Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10010
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 00:42
#3797
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Тогда телегу?

--Боже упаси !!! Лучше молчать .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36874
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 00:42
#3798
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Пригожин то и сдал назад

Почему ты врешь?
С какого он сдал назад?
Ты от чего так уверен?
Профайл
Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10010
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 00:46
#3799
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10010
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 00:48
#3800
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
С какого он сдал назад? Ты от чего так уверен

----У вас другое мнение ? Объясните?
Профайл
Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10010
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 00:49
#3801
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Почему ты врешь?

----Тут все врут , кроме тебя ?
Профайл
Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10010
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 00:55
#3802
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[img]https://sun6-20.userapi.com/impg/5kXsElT6LsHmSQnn6gpFhKg7ba8pf3WKbvCICg/5qh098FyL-I.jpg?size=604x546&quality=95&sign=857a7a95b161f19dba45db05d35f6178&type=album[/img]
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
26.02.17
Сообщений:
2030
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 00:56
#3803
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Заметьте

Блины будешь? Я оставил, специально для тебя :lol: 8-) :-o
Профайл
Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10010
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 00:56
#3804
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10010
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 00:57
#3805
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5209
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 09:33
#3806
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Пару - тройку дней назад говорили тут , что раньше все только на русском ?


Когда приехал в Кустанай в 1983 году, не было ни одного учебного заведения обучающем на казахском языке (техникумы, институты, кроме факультета казахской филологии в педагогическом институте).

[Исправлено: Kairat stayer, 21.03.2024 - 10:34]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5209
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 09:48
#3807
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Немецкий генерал сделал шокирующее признание об армии РоссииГенерал Куят: никакое западное оружие не помешает России достичь целей СВО .МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Западное оружие, включая немецкие ракеты Taurus, не в состоянии помешать России достичь поставленных целей спецоперации, заявил генерал бундесвера Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche."Нужно совершенно точно уяснить: нет никакого чудо-оружия. Ни одно оружие, в том числе Taurus, не может поменять ситуацию на поле боя в сторону Украины так, чтобы Россия оказалась в трудной ситуации и не смогла достичь своих целей. Ни одна из систем не может это обеспечить", — отметил он.Куят подчеркнул, что необходимо избежать поставки крылатых ракет Taurus для ВСУ, поскольку Берлин не сможет контролировать их применение. Удар по некоторым целям этими ракетами обернется национальной катастрофой для Германии, добавил генерал.


Особо ничего не изменится, крылатые ракеты Taurus, дальность поражения более 500 километров, а Storm Shadow 250 километров, последние Великобритания предоставляет Украине, ну и у Taurus система наведения получше. Британия хочет купить у Германии ракеты Taurus и отправить больше Storm Shadow Украине. У украинцев на базе Х-35 выпускают крылатые ракеты Х-35 У - Нептун (с турбореактивными двухконтурными двигателями собственного производства), дальность поражения вроде 280 километров. Россиянам в перспективе нужно будет опасаться баллистических ракет, Украина раньше их выпускала по проектам Сапсан и Гром 1,2 (300-500 км.). Дальность поражения зависит от двигателя, можно модернизировать, с применением западных комплектующих и создать более 500 километров. НПЗ атакуют беспилотники украинского производства (до 1000 км.), значит потенциал ВПК есть.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20295
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 10:36
#3808
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Особо ничего не изменится, крылатые ракеты Taurus, дальность поражения более 500 километров, а Storm Shadow 250 километров, последние Великобритания предоставляет Украине, ну и у Taurus система наведения получше. Британия хочет купить у Германии ракеты Taurus и отправить больше Storm Shadow Украине. У украинцев на базе Х-35 выпускают крылатые ракеты Х-35 У - Нептун (с турбореактивными двухконтурными двигателями собственного производства), дальность поражения вроде 280 километров. Россиянам в перспективе нужно будет опасаться баллистических ракет, Украина раньше их выпускала по проектам Сапсан и Гром 1,2 (300-500 км.). Дальность поражения зависит от двигателя, можно модернизировать, с применением западных комплектующих и создать более 500 километров. НПЗ атакуют беспилотники украинского производства (до 1000 км.), значит потенциал ВПК есть.


Твоя ежедневная утренняя молитва.
Так понимаю.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20295
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 10:47
#3809
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
в Кустанай в 1983 году, не было ни одного учебного заведения обучающем на казахском языке (техникумы, институты, кроме факультета казахской филологии в педагогическом институте).


И жили все радостно и счастливо.
Миру-мир, Маю-май...
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22499
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 10:50
#3810
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И жили все радостно и счастливо. Миру-мир, Маю-май...

Оказывается, не все. Теперь мстят :lol:
Профайл
Страница 254 из 255«1...252253254255»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS