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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36874
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 00:41
Цитата:
Когда война закончится дорогуша, когда русские перестанут убивать русских.
Или славяне славян.
Ты смотрю я, против выступаешь и хочешь дальше эту бойню?
YESNO:
Когда уже надоесть сюда это вот все тянуть
Когда уже надоесть сюда это вот все тянуть
Когда война закончится дорогуша, когда русские перестанут убивать русских.
Или славяне славян.
Ты смотрю я, против выступаешь и хочешь дальше эту бойню?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 00:42
Цитата:
--Боже упаси !!! Лучше молчать .
111:
Тогда телегу?
Тогда телегу?
--Боже упаси !!! Лучше молчать .
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36874
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 00:42
Цитата:
Почему ты врешь?
С какого он сдал назад?
Ты от чего так уверен?
YESNO:
Пригожин то и сдал назад
Пригожин то и сдал назад
Почему ты врешь?
С какого он сдал назад?
Ты от чего так уверен?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 00:46
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 00:48
Цитата:
----У вас другое мнение ? Объясните?
111:
С какого он сдал назад? Ты от чего так уверен
С какого он сдал назад? Ты от чего так уверен
----У вас другое мнение ? Объясните?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 00:49
Цитата:
----Тут все врут , кроме тебя ?
111:
Почему ты врешь?
Почему ты врешь?
----Тут все врут , кроме тебя ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 00:55
[img]https://sun6-20.userapi.com/impg/5kXsElT6LsHmSQnn6gpFhKg7ba8pf3WKbvCICg/5qh098FyL-I.jpg?size=604x546&quality=95&sign=857a7a95b161f19dba45db05d35f6178&type=album[/img]
(Пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 26.02.17
- Сообщений:
- 2030
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 00:56
Цитата:
Блины будешь? Я оставил, специально для тебя
111:
Заметьте
Заметьте
Блины будешь? Я оставил, специально для тебя
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 00:56
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 00:57
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 09:33
Цитата:
Когда приехал в Кустанай в 1983 году, не было ни одного учебного заведения обучающем на казахском языке (техникумы, институты, кроме факультета казахской филологии в педагогическом институте).
[Исправлено: Kairat stayer, 21.03.2024 - 10:34]
Гога:
Пару - тройку дней назад говорили тут , что раньше все только на русском ?
Пару - тройку дней назад говорили тут , что раньше все только на русском ?
Когда приехал в Кустанай в 1983 году, не было ни одного учебного заведения обучающем на казахском языке (техникумы, институты, кроме факультета казахской филологии в педагогическом институте).
[Исправлено: Kairat stayer, 21.03.2024 - 10:34]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 09:48
Цитата:
Особо ничего не изменится, крылатые ракеты Taurus, дальность поражения более 500 километров, а Storm Shadow 250 километров, последние Великобритания предоставляет Украине, ну и у Taurus система наведения получше. Британия хочет купить у Германии ракеты Taurus и отправить больше Storm Shadow Украине. У украинцев на базе Х-35 выпускают крылатые ракеты Х-35 У - Нептун (с турбореактивными двухконтурными двигателями собственного производства), дальность поражения вроде 280 километров. Россиянам в перспективе нужно будет опасаться баллистических ракет, Украина раньше их выпускала по проектам Сапсан и Гром 1,2 (300-500 км.). Дальность поражения зависит от двигателя, можно модернизировать, с применением западных комплектующих и создать более 500 километров. НПЗ атакуют беспилотники украинского производства (до 1000 км.), значит потенциал ВПК есть.
Гога:
Немецкий генерал сделал шокирующее признание об армии РоссииГенерал Куят: никакое западное оружие не помешает России достичь целей СВО .МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Западное оружие, включая немецкие ракеты Taurus, не в состоянии помешать России достичь поставленных целей спецоперации, заявил генерал бундесвера Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche."Нужно совершенно точно уяснить: нет никакого чудо-оружия. Ни одно оружие, в том числе Taurus, не может поменять ситуацию на поле боя в сторону Украины так, чтобы Россия оказалась в трудной ситуации и не смогла достичь своих целей. Ни одна из систем не может это обеспечить", — отметил он.Куят подчеркнул, что необходимо избежать поставки крылатых ракет Taurus для ВСУ, поскольку Берлин не сможет контролировать их применение. Удар по некоторым целям этими ракетами обернется национальной катастрофой для Германии, добавил генерал.
Немецкий генерал сделал шокирующее признание об армии РоссииГенерал Куят: никакое западное оружие не помешает России достичь целей СВО .МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Западное оружие, включая немецкие ракеты Taurus, не в состоянии помешать России достичь поставленных целей спецоперации, заявил генерал бундесвера Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche."Нужно совершенно точно уяснить: нет никакого чудо-оружия. Ни одно оружие, в том числе Taurus, не может поменять ситуацию на поле боя в сторону Украины так, чтобы Россия оказалась в трудной ситуации и не смогла достичь своих целей. Ни одна из систем не может это обеспечить", — отметил он.Куят подчеркнул, что необходимо избежать поставки крылатых ракет Taurus для ВСУ, поскольку Берлин не сможет контролировать их применение. Удар по некоторым целям этими ракетами обернется национальной катастрофой для Германии, добавил генерал.
Особо ничего не изменится, крылатые ракеты Taurus, дальность поражения более 500 километров, а Storm Shadow 250 километров, последние Великобритания предоставляет Украине, ну и у Taurus система наведения получше. Британия хочет купить у Германии ракеты Taurus и отправить больше Storm Shadow Украине. У украинцев на базе Х-35 выпускают крылатые ракеты Х-35 У - Нептун (с турбореактивными двухконтурными двигателями собственного производства), дальность поражения вроде 280 километров. Россиянам в перспективе нужно будет опасаться баллистических ракет, Украина раньше их выпускала по проектам Сапсан и Гром 1,2 (300-500 км.). Дальность поражения зависит от двигателя, можно модернизировать, с применением западных комплектующих и создать более 500 километров. НПЗ атакуют беспилотники украинского производства (до 1000 км.), значит потенциал ВПК есть.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20295
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 10:36
Цитата:
Твоя ежедневная утренняя молитва.
Так понимаю.
Kairat stayer:
Особо ничего не изменится, крылатые ракеты Taurus, дальность поражения более 500 километров, а Storm Shadow 250 километров, последние Великобритания предоставляет Украине, ну и у Taurus система наведения получше. Британия хочет купить у Германии ракеты Taurus и отправить больше Storm Shadow Украине. У украинцев на базе Х-35 выпускают крылатые ракеты Х-35 У - Нептун (с турбореактивными двухконтурными двигателями собственного производства), дальность поражения вроде 280 километров. Россиянам в перспективе нужно будет опасаться баллистических ракет, Украина раньше их выпускала по проектам Сапсан и Гром 1,2 (300-500 км.). Дальность поражения зависит от двигателя, можно модернизировать, с применением западных комплектующих и создать более 500 километров. НПЗ атакуют беспилотники украинского производства (до 1000 км.), значит потенциал ВПК есть.
Особо ничего не изменится, крылатые ракеты Taurus, дальность поражения более 500 километров, а Storm Shadow 250 километров, последние Великобритания предоставляет Украине, ну и у Taurus система наведения получше. Британия хочет купить у Германии ракеты Taurus и отправить больше Storm Shadow Украине. У украинцев на базе Х-35 выпускают крылатые ракеты Х-35 У - Нептун (с турбореактивными двухконтурными двигателями собственного производства), дальность поражения вроде 280 километров. Россиянам в перспективе нужно будет опасаться баллистических ракет, Украина раньше их выпускала по проектам Сапсан и Гром 1,2 (300-500 км.). Дальность поражения зависит от двигателя, можно модернизировать, с применением западных комплектующих и создать более 500 километров. НПЗ атакуют беспилотники украинского производства (до 1000 км.), значит потенциал ВПК есть.
Твоя ежедневная утренняя молитва.
Так понимаю.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20295
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 10:47
Цитата:
И жили все радостно и счастливо.
Миру-мир, Маю-май...
Kairat stayer:
в Кустанай в 1983 году, не было ни одного учебного заведения обучающем на казахском языке (техникумы, институты, кроме факультета казахской филологии в педагогическом институте).
в Кустанай в 1983 году, не было ни одного учебного заведения обучающем на казахском языке (техникумы, институты, кроме факультета казахской филологии в педагогическом институте).
И жили все радостно и счастливо.
Миру-мир, Маю-май...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22499
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.03.24 - 10:50
Цитата:
Оказывается, не все. Теперь мстят
alex_60:
И жили все радостно и счастливо. Миру-мир, Маю-май...
И жили все радостно и счастливо. Миру-мир, Маю-май...
Оказывается, не все. Теперь мстят
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