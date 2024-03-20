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Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48817
Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
Отправлено: 20.03.24 - 19:56
Государственный обвинитель отметил, что Денис Галкин самостоятельно принимал заявки от клиентов, прошедших верификацию. И разместил сведения на сайте об обмене валют, осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6781
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 20.03.24 - 19:56
Что-то не совсем понятно, у него на самом деле есть эти деньги и где он их держал. Имея такие огроменные деньжища не мог в один час остановиться и свалить куда-нибудь.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6021
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 20.03.24 - 20:03
АЭС не для этих строят- для криптовалютчиков ??
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 20.03.24 - 20:32
Цитата:
Нет конечно,это оборот,люди меняли деньги он имел небольшой процентик,но всем пофигу,весь оборот считают доходом.
Так же как и в магазине,всё что я продал считается моим доходом и никому не интересно,что товар оказывается ещё надо и покупать.
сайлау курманов:
Что-то не совсем понятно, у него на самом деле есть эти деньги и где он их держал
Что-то не совсем понятно, у него на самом деле есть эти деньги и где он их держал
Нет конечно,это оборот,люди меняли деньги он имел небольшой процентик,но всем пофигу,весь оборот считают доходом.
Так же как и в магазине,всё что я продал считается моим доходом и никому не интересно,что товар оказывается ещё надо и покупать.
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 20.03.24 - 21:19
Цитата:
А вы как платите налоги, с оборота или от прибыли?
Добринцофф:
Так же как и в магазине,всё что я продал считается моим доходом и никому не интересно,что товар оказывается ещё надо и покупать.
Так же как и в магазине,всё что я продал считается моим доходом и никому не интересно,что товар оказывается ещё надо и покупать.
А вы как платите налоги, с оборота или от прибыли?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20293
Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
Отправлено: 20.03.24 - 21:36
Цитата:
Это коммерческая тайна наверное.
maxsaf:
А вы как платите налоги, с оборота или от прибыли?
А вы как платите налоги, с оборота или от прибыли?
Это коммерческая тайна наверное.
(Пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10010
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 20.03.24 - 21:48
И получил незаконный доход в общей сумме 2 607 483 279,65 тенге.---По версии обвинения, на незаконном обороте необеспеченных цифровых активов Галкин заработал более 4 млрд тенге. ----Где правда ?
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 86
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 20.03.24 - 23:24
ну нормально так зарабатывать,
только не понятно если у него все электронно, удаленно, через сайт то зачем здесь физически находиться тем более что он гражданин России, жил бы допустим в Ташкенте или в Бишкеке или еще дальше.
только не понятно если у него все электронно, удаленно, через сайт то зачем здесь физически находиться тем более что он гражданин России, жил бы допустим в Ташкенте или в Бишкеке или еще дальше.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1390
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 20.03.24 - 23:25
Цитата:
Я так понял что с оборота . Он же написал все что он продал в кассе это его доход . Оттуда процент уже считается .
maxsaf:
А вы как платите налоги, с оборота или от прибыли
А вы как платите налоги, с оборота или от прибыли
Я так понял что с оборота . Он же написал все что он продал в кассе это его доход . Оттуда процент уже считается .
Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
Отправлено: 21.03.24 - 00:15
Цитата:
С оборота.
Я когда квартиру в ипотеку брал,мне в налоговой и справку выдали о доходах,в банке потом недоумевали зачем с такими доходами ипотеку на однушку брать
maxsaf:
А вы как платите налоги, с оборота или от прибыли?
А вы как платите налоги, с оборота или от прибыли?
С оборота.
Я когда квартиру в ипотеку брал,мне в налоговой и справку выдали о доходах,в банке потом недоумевали зачем с такими доходами ипотеку на однушку брать
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1390
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 21.03.24 - 00:16
Цитата:
Может потому что он руками брал деньги или ему переводили не удаленно
Начальник:
только не понятно если у него все электронно, удаленно, через сайт то зачем здесь физически находиться тем более
только не понятно если у него все электронно, удаленно, через сайт то зачем здесь физически находиться тем более
Может потому что он руками брал деньги или ему переводили не удаленно
Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
Отправлено: 21.03.24 - 04:22
Цитата:
Поэтому фискальным органам плевать, есть ли у вас прибыль, и какого она размера. Все очевидно.
Добринцофф:
С оборота.
С оборота.
Поэтому фискальным органам плевать, есть ли у вас прибыль, и какого она размера. Все очевидно.
Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
Отправлено: 21.03.24 - 04:23
Цитата:
К лохам поближе, конкуренция поменьше.
Начальник:
зачем здесь физически находиться тем более что он гражданин России
зачем здесь физически находиться тем более что он гражданин России
К лохам поближе, конкуренция поменьше.
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