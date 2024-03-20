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≡ Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48817
Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
Отправлено: 20.03.24 - 19:56
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Государственный обвинитель отметил, что Денис Галкин самостоятельно принимал заявки от клиентов, прошедших верификацию. И разместил сведения на сайте об обмене валют, осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6781
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 20.03.24 - 19:56
#1
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Что-то не совсем понятно, у него на самом деле есть эти деньги и где он их держал. Имея такие огроменные деньжища не мог в один час остановиться и свалить куда-нибудь.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6021
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 20.03.24 - 20:03
#2
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АЭС не для этих строят- для криптовалютчиков ??
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9800
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 20.03.24 - 20:32
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Что-то не совсем понятно, у него на самом деле есть эти деньги и где он их держал

Нет конечно,это оборот,люди меняли деньги он имел небольшой процентик,но всем пофигу,весь оборот считают доходом.
Так же как и в магазине,всё что я продал считается моим доходом и никому не интересно,что товар оказывается ещё надо и покупать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22492
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 20.03.24 - 21:19
#4
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Цитата:
Добринцофф:
Так же как и в магазине,всё что я продал считается моим доходом и никому не интересно,что товар оказывается ещё надо и покупать.

А вы как платите налоги, с оборота или от прибыли?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20293
Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
Отправлено: 20.03.24 - 21:36
#5
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Цитата:
maxsaf:
А вы как платите налоги, с оборота или от прибыли?


Это коммерческая тайна наверное.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10010
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 20.03.24 - 21:48
#6
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И получил незаконный доход в общей сумме 2 607 483 279,65 тенге.---По версии обвинения, на незаконном обороте необеспеченных цифровых активов Галкин заработал более 4 млрд тенге. ----Где правда ?
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
86
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 20.03.24 - 23:24
#7
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ну нормально так зарабатывать,
только не понятно если у него все электронно, удаленно, через сайт то зачем здесь физически находиться тем более что он гражданин России, жил бы допустим в Ташкенте или в Бишкеке или еще дальше.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1390
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 20.03.24 - 23:25
#8
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Цитата:
maxsaf:
А вы как платите налоги, с оборота или от прибыли

Я так понял что с оборота . Он же написал все что он продал в кассе это его доход . Оттуда процент уже считается .
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9800
Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
Отправлено: 21.03.24 - 00:15
#9
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Цитата:
maxsaf:
А вы как платите налоги, с оборота или от прибыли?

С оборота.
Я когда квартиру в ипотеку брал,мне в налоговой и справку выдали о доходах,в банке потом недоумевали зачем с такими доходами ипотеку на однушку брать
:lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1390
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 21.03.24 - 00:16
#10
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Цитата:
Начальник:
только не понятно если у него все электронно, удаленно, через сайт то зачем здесь физически находиться тем более

Может потому что он руками брал деньги или ему переводили не удаленно
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22492
Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
Отправлено: 21.03.24 - 04:22
#11
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Цитата:
Добринцофф:
С оборота.

Поэтому фискальным органам плевать, есть ли у вас прибыль, и какого она размера. Все очевидно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22492
Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
Отправлено: 21.03.24 - 04:23
#12
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Цитата:
Начальник:
зачем здесь физически находиться тем более что он гражданин России

К лохам поближе, конкуренция поменьше. :lol:
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