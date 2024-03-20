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≡ Указанная судом статья УК РК прямо запрещает условное осуждение племянника Назарбаева Самата Абиша - СМИ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48817
Указанная судом статья УК РК прямо запрещает условное осуждение племянника Назарбаева Самата Абиша - СМИ
Отправлено: 20.03.24 - 16:34
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Статья 63 Уголовного кодекса, которой суд объясняет назначение условного срока в отношении племянника экс-президента Нурсултана Назарбаева – бывшего первого заместителя председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Самата Абиша, прямо запрещает вынесение ему условного срока.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1196
Re: Указанная судом статья УК РК прямо запрещает условное...
Отправлено: 20.03.24 - 16:34
#1
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Неужели кто-то ещё верит во все эти "старые Казахстаны" и "новые Казахстаны"?
Казахстан один. И правят здесь всё те же люди, которые правили последние 30 лет. Только фамилии меняются иногда. Суть остаётся прежней.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6021
Re: Указанная судом статья УК РК прямо запрещает условное...
Отправлено: 20.03.24 - 17:58
#2
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8 лет условно Абишу - а, сколько дали реально водителю который совершил аварию и убил нескольких людей и какая между ними разница ???
Через пару лет он выйдет по УДО; 10 лет пролетят незаметно и их наверное скостят и вуаля - новый кандидат в президенты. У нас в Казахстане - ВСЁ возможно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36871
Re: Указанная судом статья УК РК прямо запрещает условное...
Отправлено: 20.03.24 - 18:47
#3
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Назарбаевское время, было самым золотым, просто мы этого не понимали.
Сейчас уже, всех под камеры, видео пока что, всех под контроль, отпечатки и все такое, воду даже повысили в три раза, штрафами обложили, осталось только налог на воздух ввести, при зарплате в 200-300 ойро..
Скоро вживят датчики Илона Маска в головы, будем как те рабы, что идут просто так на убой и на смерть..
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
191
Re: Указанная судом статья УК РК прямо запрещает условное...
Отправлено: 20.03.24 - 21:50
#4
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Кесарю кесарево, ... – пусть каждому воздается, платится по его заслугам, положению в обществе, по рангу. (Матфей, 22, 15–21).
А что мы хотели, все таки племянник кесаря...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6781
Re: Указанная судом статья УК РК прямо запрещает условное...
Отправлено: 21.03.24 - 00:25
#5
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Как в той поговорке. Девушку можно вывести из деревни, а деревню из девушки ну никак, так и с этой семейкой в конкретной стране
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10010
Указанная судом статья УК РК прямо запрещает условное осуждение племянника Назарбаева Самата Абиша - СМИ
Отправлено: 21.03.24 - 01:00
#6
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