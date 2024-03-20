Отправлено: - 20:32

сайлау курманов:

Что-то не совсем понятно, у него на самом деле есть эти деньги и где он их держал

Цитата:Нет конечно,это оборот,люди меняли деньги он имел небольшой процентик,но всем пофигу,весь оборот считают доходом.Так же как и в магазине,всё что я продал считается моим доходом и никому не интересно,что товар оказывается ещё надо и покупать.