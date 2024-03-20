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≡ В Костанайской области не могут найти каждого четвертого владельца аптек
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48817
В Костанайской области не могут найти каждого четвертого владельца аптек
Отправлено: 20.03.24 - 13:43
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Поисками озадачились специалисты областного департамента фармконтроля. Они должны уведомить предпринимателей о внедрении обязательной маркировки лекарств. По данным областного департамента медицинского и фармацевтического контроля, в Костанайской области существует 357 аптек.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
191
Re: В Костанайской области не могут найти каждого четвертого...
Отправлено: 20.03.24 - 21:15
#15
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Если госпожа Ведлер или такие как она, работают честно, чего им бояться. Что надо потратиться на оборудование для сканирования и подключения к системе. Так аптеки отобьют эти бабки. Или у кого то могут лицензию отобрать и бизнес мявкнет за контрафакт. Ну чтож ссорри - закон есть закон.
Может госпожа Ведлер или такие как она боятся конкуренции сетевых аптек. Это капитализм детка. Сетевые аптеки легче контролируются государством, там вряд ли будут отпускать из за полы. В той местности, где находится бизнес Ведлер, такой платежеспособный контингент, что туда ломится сеть? Непонятно? Из двух (что я прочитал) статей, написанных Ведлер непонятно... И почему ей при этом должно помогать государство. Вот государство не может найти таких собственников. Что тут сказать...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
191
Re: В Костанайской области не могут найти каждого четвертого...
Отправлено: 20.03.24 - 21:19
#16
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Цитата:
alex_60:
Где это?. Мне кажется вы немного незнакомы с фармбизнесом.


Я ваще не знаком с фарм бизнесом. Я знал две оптовки, одна по телефону 5 лет назад отказалась мне продать, а другая (условно оптовка) перестала такой быть.
А вы тут все аптекари...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20293
В Костанайской области не могут найти каждого четвертого владельца аптек
Отправлено: 20.03.24 - 21:21
#17
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Цитата:
mks2703:
Если госпожа Ведлер


Причем тут Ведлер вообще.
Ну перестаньте уж.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20293
В Костанайской области не могут найти каждого четвертого владельца аптек
Отправлено: 20.03.24 - 21:22
#18
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Цитата:
mks2703:
ваще не знаком с фарм бизнесом.


Я знаком.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
191
Re: В Костанайской области не могут найти каждого четвертого...
Отправлено: 20.03.24 - 21:24
#19
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Цитата:
alex_60:
Где, подскажите. Вы по моему далеки от этой сферы как и Акрос.


Просто человек сказал, что можно по дешевке купить в оптовке таблетки. Почему нельзя, если продадут. Тут же вопрос в другом. Все будут обязаны считывать маркировку с 1 июля. И это будет видеть система.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
191
Re: В Костанайской области не могут найти каждого четвертого...
Отправлено: 20.03.24 - 21:28
#20
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Цитата:
alex_60:
Я знаком.


Ну если я знал одного чувака. У которого была аптека, несколько магазинов и ателье. И который при мне выходил из аптеки с кучей денег в 90-х и 2000-х, это считается за знание аптечного бизнеса.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20293
В Костанайской области не могут найти каждого четвертого владельца аптек
Отправлено: 20.03.24 - 21:38
#21
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Цитата:
mks2703:
Ну если я знал одного чувака.


Да это круто. Знать одного чувака.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
191
Re: В Костанайской области не могут найти каждого четвертого...
Отправлено: 20.03.24 - 21:44
#22
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Цитата:
alex_60:
Да это круто. Знать одного чувака.


Что есть, то есть. Знаком был с двумя медичками, одна из них кстати аптекарь, правда давно это было. Нет все-таки это не дает мне знаний по этой теме...
А вы фармацевт, провизор, учились в медколледже ???
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