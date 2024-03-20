Отправлено: - 21:19

alex_60:

Где это?. Мне кажется вы немного незнакомы с фармбизнесом.

Цитата:Я ваще не знаком с фарм бизнесом. Я знал две оптовки, одна по телефону 5 лет назад отказалась мне продать, а другая (условно оптовка) перестала такой быть.А вы тут все аптекари...