Кинтонов проиграл суд: жаль. Мог бы и дальше работать во блага костанайского спорта. Но, это казахские реалии: - кому то можно работать и со СУДИМОСТЬЮ, а кому то нет. А. Мырзахметов - экс председатель НП "Атамекен"- получил срок, вроде 5 лет за воровство гос.имущества в 2000-х годах, и потом успешно работал во властных структурах.
------------Немецкий генерал сделал шокирующее признание об армии РоссииГенерал Куят: никакое западное оружие не помешает России достичь целей СВО .МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Западное оружие, включая немецкие ракеты Taurus, не в состоянии помешать России достичь поставленных целей спецоперации, заявил генерал бундесвера Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche."Нужно совершенно точно уяснить: нет никакого чудо-оружия. Ни одно оружие, в том числе Taurus, не может поменять ситуацию на поле боя в сторону Украины так, чтобы Россия оказалась в трудной ситуации и не смогла достичь своих целей. Ни одна из систем не может это обеспечить", — отметил он.Куят подчеркнул, что необходимо избежать поставки крылатых ракет Taurus для ВСУ, поскольку Берлин не сможет контролировать их применение. Удар по некоторым целям этими ракетами обернется национальной катастрофой для Германии, добавил генерал.
-------------Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Украина может рассчитывать на помощь Берлина, Парижа и Варшавы."Самое главное — остановить Макрона и не дать втяну"Вы растрачиваете наши деньги от налогов на конфликт, который нашим и не является, в одной из самых коррумпированных стран мира, которая даже не член ни ЕС, ни НАТО. Вы все еще не знаете об этом?"ть нас в войну с Россией", — предупредил Planetary Intelligence - #TeamWissenschaft.
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