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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6021
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.03.24 - 13:16
#3766
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Кинтонов проиграл суд: жаль. Мог бы и дальше работать во блага костанайского спорта.
Но, это казахские реалии: - кому то можно работать и со СУДИМОСТЬЮ, а кому то нет.
А. Мырзахметов - экс председатель НП "Атамекен"- получил срок, вроде 5 лет за воровство гос.имущества в 2000-х годах, и потом успешно работал во властных структурах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36869
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.03.24 - 13:51
#3767
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Ну что тут, вижу разговор не клеится..
Тогда телегу?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36869
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.03.24 - 14:44
#3768
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Авдеевка.
Заметьте, не российский, не славянский, не христианский, а Русский мир пришел туда и все разрушил.


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22490
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.03.24 - 18:34
#3769
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Цитата:
111:

С облегчением...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.03.24 - 19:17
#3770
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Цитата:
maxsaf:
Интересно, а Минздрав русофобию лечит?


знаю точно , что гр нг может вылечить,
но не хочет почему то.

[Исправлено: alex_60, 20.03.2024 - 20:18]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.03.24 - 19:20
#3771
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Цитата:
maxsaf:
С облегчением...


главное чтобы поноса не было.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9998
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.03.24 - 21:30
#3772
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Цитата:
alex_60:
но не хочет почему то.

-----«Cui bono»? (лат.) — Дословный перевод «кому это выгодно?», «в чьих это интересах?». «Кто от этого выиграет?».
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9998
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.03.24 - 21:33
#3773
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------------Немецкий генерал сделал шокирующее признание об армии РоссииГенерал Куят: никакое западное оружие не помешает России достичь целей СВО .МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Западное оружие, включая немецкие ракеты Taurus, не в состоянии помешать России достичь поставленных целей спецоперации, заявил генерал бундесвера Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche."Нужно совершенно точно уяснить: нет никакого чудо-оружия. Ни одно оружие, в том числе Taurus, не может поменять ситуацию на поле боя в сторону Украины так, чтобы Россия оказалась в трудной ситуации и не смогла достичь своих целей. Ни одна из систем не может это обеспечить", — отметил он.Куят подчеркнул, что необходимо избежать поставки крылатых ракет Taurus для ВСУ, поскольку Берлин не сможет контролировать их применение. Удар по некоторым целям этими ракетами обернется национальной катастрофой для Германии, добавил генерал.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9998
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.03.24 - 21:35
#3774
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-------------Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Украина может рассчитывать на помощь Берлина, Парижа и Варшавы."Самое главное — остановить Макрона и не дать втяну"Вы растрачиваете наши деньги от налогов на конфликт, который нашим и не является, в одной из самых коррумпированных стран мира, которая даже не член ни ЕС, ни НАТО. Вы все еще не знаете об этом?"ть нас в войну с Россией", — предупредил Planetary Intelligence - #TeamWissenschaft.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9998
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.03.24 - 21:38
#3775
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9998
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.03.24 - 22:06
#3776
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9998
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.03.24 - 22:09
#3777
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9998
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.03.24 - 22:10
#3778
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9998
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.03.24 - 22:12
#3779
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9998
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.03.24 - 22:14
#3780
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