Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 21:35

-------------Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Украина может рассчитывать на помощь Берлина, Парижа и Варшавы."Самое главное — остановить Макрона и не дать втяну"Вы растрачиваете наши деньги от налогов на конфликт, который нашим и не является, в одной из самых коррумпированных стран мира, которая даже не член ни ЕС, ни НАТО. Вы все еще не знаете об этом?"ть нас в войну с Россией", — предупредил Planetary Intelligence - #TeamWissenschaft.