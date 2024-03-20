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≡ Наурыз порадует солнцем: о погоде праздничных дней в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48816
Наурыз порадует солнцем: о погоде праздничных дней в Костанайской области
Отправлено: 20.03.24 - 19:41
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По прогнозам синоптиков, с четверга по субботу, 21-23 марта, на территории области осадки не ожидаются. Туман прогнозируется в четверг на юге и востоке, а в пятницу и субботу - на юге и западе.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20286
Наурыз порадует солнцем: о погоде праздничных дней в Костанайской области
Отправлено: 20.03.24 - 19:41
#1
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в какой день то бешбармак то надо кушать,
казахи так понял с 14 по 25 по новому .
Наурызнама.
каждый день.
и что они ночью его едят?
а чем запивают.
а остальным когда.

[Исправлено: alex_60, 20.03.2024 - 20:51]
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