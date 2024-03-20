Re: Указанная судом статья УК РК прямо запрещает условное...

Отправлено: - 17:58

8 лет условно Абишу - а, сколько дали реально водителю который совершил аварию и убил нескольких людей и какая между ними разница ???

Через пару лет он выйдет по УДО; 10 лет пролетят незаметно и их наверное скостят и вуаля - новый кандидат в президенты. У нас в Казахстане - ВСЁ возможно.