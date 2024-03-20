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≡ «Текущего ремонта не будет» - Новый поворот в истории детской областной больницы в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48814
«Текущего ремонта не будет» - Новый поворот в истории детской областной больницы в Костанае
Отправлено: 20.03.24 - 16:08
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"На сегодня определено, что проведения текущего ремонта в детской областной больнице не будет", - сообщил на брифинге в РСК, отвечая на вопрос "НГ", руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр ДЖАНДАЕВ.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20283
Re: «Текущего ремонта не будет» - Новый поворот в истории...
Отправлено: 20.03.24 - 16:08
#1
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//Вот новый поворот
И мотор ревёт,
Что он нам несёт
Пропасть или взлёт,
Омут или брод
И не разберёшь,
Пока не повернёшь
За поворот.//. (с)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20283
Re: «Текущего ремонта не будет» - Новый поворот в истории...
Отправлено: 20.03.24 - 16:16
#2
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Санта-Барбара.
Новый сезон.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6020
Re: «Текущего ремонта не будет» - Новый поворот в истории...
Отправлено: 20.03.24 - 16:50
#3
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Цитата:
alex_60:
Новый сезон.


Никакой не поворот и никакая Санта-Барбара: - запах "халявных" бюджетных денег которые можно "прикарманить". Всё таки 1.5 ярда - это 1.5 ярда - тут можно "поживиться", чем 300 лямов. Поэтому и бьются.
Интересы детей, клятва Гиппократа- меркнут перед этими цифрами.
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