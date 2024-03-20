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≡ В Костанайской области не могут найти каждого четвертого владельца аптек
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48814
В Костанайской области не могут найти каждого четвертого владельца аптек
Отправлено: 20.03.24 - 13:43
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Поисками озадачились специалисты областного департамента фармконтроля. Они должны уведомить предпринимателей о внедрении обязательной маркировки лекарств. По данным областного департамента медицинского и фармацевтического контроля, в Костанайской области существует 357 аптек.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36867
Re: В Костанайской области не могут найти каждого четвертого...
Отправлено: 20.03.24 - 13:43
#1
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Ведлер надеюсь нашли?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1747
Re: В Костанайской области не могут найти каждого четвертого...
Отправлено: 20.03.24 - 13:53
#2
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Цитата:
Новая норма предполагает, что во всех аптеках, независимо от их местоположения или размера, должны появиться специальные сканеры для считывания специальных кодов data matrix. С их помощью в Казахстане планируют отслеживать цепочку реализации лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя.

Источник:


Наконец аптечную мафию берут в ежовые рукавицы! Знаю об этом не по наслышке! Подруга занимается поставками и сбытом контрафактных лекарств. Это глобальная ПРОБЛЕМА , связанная с многомиллиардным оборотом..там цифры такие что трудно в это поверить..и не только в РК
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1747
Re: В Костанайской области не могут найти каждого четвертого...
Отправлено: 20.03.24 - 13:54
#3
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36867
В Костанайской области не могут найти каждого четвертого владельца аптек
Отправлено: 20.03.24 - 13:56
#4
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Обычно всегда появлялась, про темы об аптеках, а теперь вдруг пропала..

[Исправлено: Тимур Гафуров, 20.03.2024 - 14:15]
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2113
В Костанайской области не могут найти каждого четвертого владельца аптек
Отправлено: 20.03.24 - 14:16
#5
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Цитата:
111:
Обычно всегда появлялась, про темы об аптеках, а теперь вдруг пропала..

Ольга Ведлер писала об этой проблеме неоднократно. Последний раз мы публиковали ее мнение совсем недавно здесь https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51709

[Исправлено: Тимур Гафуров, 20.03.2024 - 14:16]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36867
В Костанайской области не могут найти каждого четвертого владельца аптек
Отправлено: 20.03.24 - 14:20
#6
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Ольга Ведлер писала об этой проблеме неоднократно.

А, спасибо!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6778
Re: В Костанайской области не могут найти каждого четвертого...
Отправлено: 20.03.24 - 15:28
#7
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Моя знакомая, владелица нескольких торговых точек,когда ее участковые брали за жабры,то бишь ловили ее продавцов на торговле спиртного вне времени или бородатому подростку,молча собиралась и уезжала в челобитную,отсиживались у мамы ровно сколько требуется ,чтобы участковые потеряли к ней интерес и вся белая и пушистая возвращалась по истечении времени когда уже не возможно притянуть ее к административному наказанию
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
93
Re: В Костанайской области не могут найти каждого четвертого...
Отправлено: 20.03.24 - 15:40
#8
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Час пик наступил! Так что готовьтесь, те кто не дружит с законом и обманывал всех, в том числе и гос-во! Работать нужно только честно, законно и своевременно платить налоги! В общем как "у нас в Германии"!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20283
В Костанайской области не могут найти каждого четвертого владельца аптек
Отправлено: 20.03.24 - 16:04
#9
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Цитата:
абике:
Так что готовьтесь, те кто не дружит с законом и обманывал всех, в том числе и гос-в


Конкретно можете кого нибудь назвать?
В этом, фармбизнесе, я думаю таких и нет.
Там и так все так строго запротоколировано что шаг влево , шаг вправо - расстрел.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6020
В Костанайской области не могут найти каждого четвертого владельца аптек
Отправлено: 20.03.24 - 16:56
#10
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Цитата://отслеживать цепочку реализации лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя.//

Такая же херня, как и акцизные торговые марки на алкоголь, которые нужно сканировать при помощи "Випона" для точно такого же ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АЛКОГОЛЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ.( спросите у Бодринцова)

Любой, я подчёркивая ЛЮБОЙ гражданин, может прийти в винную оптовку и КУПИТЬ алкоголь по низкой и ОПТОВОЙ цене и НИКТО и НИКОГДА не спросит у него долбанную ЛИЦЕНЗИЮ и почему то ИМ всё это сходит с рук. А, ты в деревне если продашь до 12 часов или же не лицу достигшему 21 лет- то на тебя заведут АДМИНИСТРАТИВНОЕ дело, тем более дело к концу месяца и к концу квартала и проверяющим не хватает плана по выполнению именно этих штрафов по ст.200 Адм.Кодекса.

Очевидно, точно так же можно купить в апекарских оптовках лекарства по низкой цене кому угодно и без соответствующей лицензии, потому что для них это прежде всего- БИЗНЕС.

Я думая эта маркировка лекарств - сделана для УСЛОЖНЕНИЯ и КОРРУМИРОВАННОЙ составляющей- по простому- что бы ДОИТЬ аптекарей.

[Исправлено: ACROS, 20.03.2024 - 18:50]
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