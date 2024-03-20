В Костанайской области не могут найти каждого четвертого владельца аптек
Отправлено: 20.03.24 - 13:43
Поисками озадачились специалисты областного департамента фармконтроля. Они должны уведомить предпринимателей о внедрении обязательной маркировки лекарств. По данным областного департамента медицинского и фармацевтического контроля, в Костанайской области существует 357 аптек. Читать новость
Новая норма предполагает, что во всех аптеках, независимо от их местоположения или размера, должны появиться специальные сканеры для считывания специальных кодов data matrix. С их помощью в Казахстане планируют отслеживать цепочку реализации лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя.
Наконец аптечную мафию берут в ежовые рукавицы! Знаю об этом не по наслышке! Подруга занимается поставками и сбытом контрафактных лекарств. Это глобальная ПРОБЛЕМА , связанная с многомиллиардным оборотом..там цифры такие что трудно в это поверить..и не только в РК
Моя знакомая, владелица нескольких торговых точек,когда ее участковые брали за жабры,то бишь ловили ее продавцов на торговле спиртного вне времени или бородатому подростку,молча собиралась и уезжала в челобитную,отсиживались у мамы ровно сколько требуется ,чтобы участковые потеряли к ней интерес и вся белая и пушистая возвращалась по истечении времени когда уже не возможно притянуть ее к административному наказанию
Час пик наступил! Так что готовьтесь, те кто не дружит с законом и обманывал всех, в том числе и гос-во! Работать нужно только честно, законно и своевременно платить налоги! В общем как "у нас в Германии"!
Цитата://отслеживать цепочку реализации лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя.//
Такая же херня, как и акцизные торговые марки на алкоголь, которые нужно сканировать при помощи "Випона" для точно такого же ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АЛКОГОЛЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ.( спросите у Бодринцова)
Любой, я подчёркивая ЛЮБОЙ гражданин, может прийти в винную оптовку и КУПИТЬ алкоголь по низкой и ОПТОВОЙ цене и НИКТО и НИКОГДА не спросит у него долбанную ЛИЦЕНЗИЮ и почему то ИМ всё это сходит с рук. А, ты в деревне если продашь до 12 часов или же не лицу достигшему 21 лет- то на тебя заведут АДМИНИСТРАТИВНОЕ дело, тем более дело к концу месяца и к концу квартала и проверяющим не хватает плана по выполнению именно этих штрафов по ст.200 Адм.Кодекса.
Очевидно, точно так же можно купить в апекарских оптовках лекарства по низкой цене кому угодно и без соответствующей лицензии, потому что для них это прежде всего- БИЗНЕС.
Я думая эта маркировка лекарств - сделана для УСЛОЖНЕНИЯ и КОРРУМИРОВАННОЙ составляющей- по простому- что бы ДОИТЬ аптекарей.
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