НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как перевод времени повлиял на электропотребление, подсчитали в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48814
Как перевод времени повлиял на электропотребление, подсчитали в Казахстане
Отправлено: 20.03.24 - 11:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве энергетики и АО KEGOC ответили, увеличилась ли нагрузка на электросети и потребление энергии в Казахстане после перевода часов. По данным KEGOC, суточное электропотребление увеличилось незначительно.
Читать новость

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1196
Re: Как перевод времени повлиял на электропотребление,...
Отправлено: 20.03.24 - 11:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то рано они кинулись итоги подбивать. Месяца ещё не прошло.
Вот когда хотя бы по году цифры будут, тогда и выводы можно будет делать...
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6020
Re: Как перевод времени повлиял на электропотребление,...
Отправлено: 20.03.24 - 12:24
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
кинулись итоги подбивать


Это всё чепуха- какие надо цифры чиновники надо будет ПРИРИСУЮТ или ОТРИСУЮТ; самое главное, после перевода, после 1 марта: - ДУРАЧКОВ стало меньше или больше ??

Вешаться, стреляться, прыгать с мостов и с крыш - тоже ПОУБАВИЛОСЬ или ПРИБАВИЛОСЬ??
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1196
Как перевод времени повлиял на электропотребление, подсчитали в Казахстане
Отправлено: 20.03.24 - 12:35
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

На количество дурачков перевод не повлияет, а вот на то, что здоровье у людей в длительной перспективе укрепится - это да.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
695
Re: Как перевод времени повлиял на электропотребление,...
Отправлено: 20.03.24 - 13:24
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сами потребители должны пользоваться электричеством ответственно

У нас фонари днем горят, о каком ответственном пользовании вообще может идти речь????
У триатлонпарка фонари освещают сугробы (не дороги или тропинки, а просто снег). Кто в ответе за это? Потом нам говорят за рост тарифов и дефицит энергии
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1747
Re: Как перевод времени повлиял на электропотребление,...
Отправлено: 20.03.24 - 13:25
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
здоровье у людей в длительной перспективе укрепится - это да.


это с какого перепуга такие выводы, Фили́пп Фили́ппович Преображе́нский?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6778
Re: Как перевод времени повлиял на электропотребление,...
Отправлено: 20.03.24 - 14:15
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На казахстанском телевидении время осталось прежним. На телефоне восемь вечера, а таймер времени перед выпуском новостей до сих отмеряет девять вечера,причем на всех каналах. Если не верите,можете убедиться
Профайл Посетить вебсайт
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
695
Re: Как перевод времени повлиял на электропотребление,...
Отправлено: 20.03.24 - 14:48
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот кстати в чем проблема нашего царства-государства - жить одним днем.
Перевели стрелки - и сразу по 1 дню делать срезы и сравнения. Глобальней думать мы не умеем
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1196
Как перевод времени повлиял на электропотребление, подсчитали в Казахстане
Отправлено: 20.03.24 - 15:40
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
это с какого перепуга такие выводы

Эти выводы здесь пару лет висели на первой странице под баннером «Почему активисты хотят вернуть природное время».
Кому было интересно - читали.

[Исправлено: Skeptic, 20.03.2024 - 17:18]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS