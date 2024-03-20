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≡ Нельзя брать кредит без согласия супруга: мажилис принял закон во втором чтении
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48814
Нельзя брать кредит без согласия супруга: мажилис принял закон во втором чтении
Отправлено: 20.03.24 - 15:15
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Согласно законопроекту, банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, запретят предоставлять банковские займы физическому лицу без согласия супруга или супруги.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14298
Re: Нельзя брать кредит без согласия супруга: мажилис принял...
Отправлено: 20.03.24 - 15:15
#1
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Теперь у Марика могут целый табор с детьми снять по осени хату и до весны не платить, а только дули крутить в окно.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6778
Re: Нельзя брать кредит без согласия супруга: мажилис принял...
Отправлено: 20.03.24 - 15:33
#2
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Видимо,надо вернуть то время, когда за кредитами ходили к менеджеру банка пешком,когда фоткали вживую и подписи были наглядные и настоящие. Раз пошла такая свистопляска, я не я и подпись не моя, надо в целях спасения населения от этого безумия, всю процедуру получения кредитов сделать вживую
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