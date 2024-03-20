Re: Нельзя брать кредит без согласия супруга: мажилис принял...

Отправлено: - 15:33

Видимо,надо вернуть то время, когда за кредитами ходили к менеджеру банка пешком,когда фоткали вживую и подписи были наглядные и настоящие. Раз пошла такая свистопляска, я не я и подпись не моя, надо в целях спасения населения от этого безумия, всю процедуру получения кредитов сделать вживую