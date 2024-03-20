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Нельзя брать кредит без согласия супруга: мажилис принял закон во втором чтении
Нельзя брать кредит без согласия супруга: мажилис принял закон во втором чтении
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