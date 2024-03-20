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≡ Как переехать во Францию: пошаговое руководство
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48811
Как переехать во Францию: пошаговое руководство
Отправлено: 20.03.24 - 10:45
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Многие люди мечтают переехать во Францию. Если вы осуществите эту мечту, то, возможно, переедете ради работы, образовательной программы или просто для того, чтобы сменить обстановку. Это пошаговое руководство по переезду поможет вам разобраться с практическими вопросами и облегчит вашу жизнь во Франции. Вы найдете информацию о визах, стоимости жизни, банковских счетах, медицинском страховании и поиске работы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20280
Как переехать во Францию: пошаговое руководство
Отправлено: 20.03.24 - 10:45
#1
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//Средняя зарплата: 1,2 млн тенге в месяц для врача, 920 тыс. тенге для учителя, 1,07 млн тенге для финансиста, 580 тыс. тенге в месяц для повара и 830 тыс. тенге для специалиста по недвижимости.//

//Обед на двоих, включая вино – 17 000 тенге. Коммунальные услуги, в месяц – 45 000 тенге. Членство в фитнес-клубе, в месяц – 20 000 тенге. Билет в один конец на местный транспорт - 1,60 евро Один литр молока в Париже– 550 тенге.//

вот не знал что в Париже все в тенге измеряется.
а я то с незнания евро там рассчитывался.
а ее раньше франками.
а тут вонанакак.

[Исправлено: alex_60, 20.03.2024 - 13:35]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6017
Re: Как переехать во Францию: пошаговое руководство
Отправлено: 20.03.24 - 12:19
#2
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Цитата:
alex_60:
тенге измеряется


Тенге сильная валюта стала: - особенно после того как:- перевели стрелки часов назад: повысили утильсбор; переименовали столицу.
Теперь после смены герба- вааще даллар и эйро задавит.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6776
Re: Как переехать во Францию: пошаговое руководство
Отправлено: 20.03.24 - 14:23
#3
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Какой-то блогер-тиктокер как из рога изобилия сулил медные горы и кисельные берега проживая в самих штатах: детей забирает автобус,кормят там пять раз в садиках и школах,социальные продукты они получают в конце каждой недели на две тысяча тамошних теньгушек,правда аренду на жилье они платят пять тысяч и авто арендуют,тоже огромную сумму указал. Зашёл почитать коменты,видимо вкусившие киселя с этих берегов проклинают на чем свет стоит...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36867
Re: Как переехать во Францию: пошаговое руководство
Отправлено: 20.03.24 - 14:25
#4
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Ну хоть успокоили..
Не надо спать с первым встречным в Египте и просить его взять себя замуж или наоборот..
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