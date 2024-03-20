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≡ Видишь судимость? А она есть! - Бывший руководитель управления спорта подал иск к акиму Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48811
Видишь судимость? А она есть! - Бывший руководитель управления спорта подал иск к акиму Костанайской области
Отправлено: 20.03.24 - 14:23
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Бывший руководитель управления физической культуры и спорта Мурат КИНТОНОВ просил отменить два постановления главы региона, согласно которым на него накладывали дисциплинарное взыскание и увольняли с госслужбы. Решение вынесли 19 марта.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36867
Re: Видишь судимость? А она есть! - Бывший руководитель...
Отправлено: 20.03.24 - 14:23
#1
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Это что то вроде Дикого Армана?
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