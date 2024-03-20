Отправлено: - 14:16

111:

Обычно всегда появлялась, про темы об аптеках, а теперь вдруг пропала..

[Исправлено: Тимур Гафуров, 20.03.2024 - 14:16]

Цитата:Ольга Ведлер писала об этой проблеме неоднократно. Последний раз мы публиковали ее мнение совсем недавно здесь