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«Всю зиму спим до марта!» - Зоны возможного паводка в Костанайской области и как его избежать обсудили на круглом столе
«Всю зиму спим до марта!» - Зоны возможного паводка в Костанайской области и как его избежать обсудили на круглом столе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48811
«Всю зиму спим до марта!» - Зоны возможного паводка в Костанайской области и как его избежать обсудили на круглом столе
Отправлено: 19.03.24 - 18:42
На данный момент в областном центре и ближайших к нему населенных пунктах угроза подтопления существует для 421 жилого дома с общим населением 1500 человек. Это ставшие уже традиционными зоны риска: район «Колесные ряды», с/о «Текстильщик», а также ж/м Кунай и Дружба.
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Re: «Всю зиму спим до марта!» - Зоны возможного паводка в...
Отправлено: 19.03.24 - 18:42
От кого-то из руководителей ТТБИ я слышал, что если снега много, то воды будет мало. Ибо земля не промерзает и снег при таянии уходит в глубину на месте.
Re: «Всю зиму спим до марта!» - Зоны возможного паводка в...
Отправлено: 19.03.24 - 20:12
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6017
Re: «Всю зиму спим до марта!» - Зоны возможного паводка в...
Отправлено: 19.03.24 - 22:47
Цитата:
Если в городе снег на обочинах, это не значит что снега много: - на полях его маловато, в некоторых местах даже стерню не закрыло.
Skeptic:
если снега много,
если снега много,
Если в городе снег на обочинах, это не значит что снега много: - на полях его маловато, в некоторых местах даже стерню не закрыло.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1747
«Всю зиму спим до марта!» - Зоны возможного паводка в Костанайской области и как его избежать обсудили на круглом столе
Отправлено: 19.03.24 - 22:57
Цитата:
Работники в сфере ритуальных услуг,землекопы могил говорят что земля промёрзла местами больше метра...
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 19.03.2024 - 23:59]
Skeptic:
От кого-то из руководителей ТТБИ я слышал, что если снега много, то воды будет мало. Ибо земля не промерзает и снег при таянии уходит в глубину на месте.
От кого-то из руководителей ТТБИ я слышал, что если снега много, то воды будет мало. Ибо земля не промерзает и снег при таянии уходит в глубину на месте.
Работники в сфере ритуальных услуг,землекопы могил говорят что земля промёрзла местами больше метра...
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 19.03.2024 - 23:59]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1747
Re: «Всю зиму спим до марта!» - Зоны возможного паводка в...
Отправлено: 19.03.24 - 23:05
Цитата:
Это не партия, это сектанты!
Организатор - Костанайский областной филиал ОО «Народная партия Казахстана».В обсуждении приняли участие не только представители этой партии, но и председатели ОСИ,
Источник:
Источник:
Это не партия, это сектанты!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20280
«Всю зиму спим до марта!» - Зоны возможного паводка в Костанайской области и как его избежать обсудили на круглом столе
Отправлено: 20.03.24 - 06:19
Цитата:
Значит не провели снегозадержание.
ACROS:
на полях его маловато, в некоторых местах даже стерню не закрыло
на полях его маловато, в некоторых местах даже стерню не закрыло
Значит не провели снегозадержание.
Re: «Всю зиму спим до марта!» - Зоны возможного паводка в...
Отправлено: 20.03.24 - 09:03
Цитата:
На полях маловато, потому что снегозадержанием сейчас никто не занимается.
А там, где есть естественные преграды, снега скопилось действительно много.
Я могу судить по собственному двору: сколько снега мне приходилось кидать в прошлые годы и сколько пришлось кидать этой зимой. Значительно больше.
ACROS:
полях его маловато
полях его маловато
На полях маловато, потому что снегозадержанием сейчас никто не занимается.
А там, где есть естественные преграды, снега скопилось действительно много.
Я могу судить по собственному двору: сколько снега мне приходилось кидать в прошлые годы и сколько пришлось кидать этой зимой. Значительно больше.
Re: «Всю зиму спим до марта!» - Зоны возможного паводка в...
Отправлено: 20.03.24 - 09:04
Цитата:
На открытых площадях. Там, где снега нет. А где он есть, земля не промёрзла.
Дай Бог, чтобы я ошибся.
ПолиграфЪ Боярышников:
местами больше метра
местами больше метра
На открытых площадях. Там, где снега нет. А где он есть, земля не промёрзла.
Дай Бог, чтобы я ошибся.
«Всю зиму спим до марта!» - Зоны возможного паводка в Костанайской области и как его избежать обсудили на круглом столе
Отправлено: 20.03.24 - 09:06
Цитата:
В Казахстане нет ни одной партии в прямом понимании этого слова.
ПолиграфЪ Боярышников:
В Казахстане нет ни одной партии в прямом понимании этого слова.
Re: «Всю зиму спим до марта!» - Зоны возможного паводка в...
Отправлено: 20.03.24 - 13:57
вопрос редакции:
мое предыдущее сообщение не навеяло никаких мыслеВ???
мое предыдущее сообщение не навеяло никаких мыслеВ???
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2113
«Всю зиму спим до марта!» - Зоны возможного паводка в Костанайской области и как его избежать обсудили на круглом столе
Отправлено: 20.03.24 - 14:21
Цитата:
Не навеяло. Поясните
electro:
мое предыдущее сообщение не навеяло никаких мыслеВ???
мое предыдущее сообщение не навеяло никаких мыслеВ???
Не навеяло. Поясните
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