Отправлено: - 14:02

Гога:

Мировые лидеры поздравляют Путина с победой. -----Но некоторые этого не понимают. К сожалению

Цитата:Я конечно понимаю что в свою пропаганду верить проще и спокойнееВам сказали что за вас весь мир так как Китайский и индийский лидеры поддерживают Россию (не народ это главное)Но давайте объективноЕвропа, США и Япония с южной Кореей (по сути та же Европа азиатская) владеют всем миромЧерез банки, транснациональные компании, МВФ, всемирный банк развития, финансовые структуры всякие бельдерберские и римские клубы, трехсторонные комиссии итдМиром владеет мелкая прослойка финансистов человек 50-60Никакие Маски, Брины, Джобсы там рядом с ними не валялись они мальчишки просто для видимости с копейкамиНастоящие титаны это семьи Ротшильдов, Рокфеллеров, Барухов, Морганов,Кохов, Вайнбергов итдНи одно решение европейских и американских правительств без финансовой поддержки этих семей не может быть решеноЗахотел Джордж Буш разработать месторождения южного ИракаНазначил Хуссейна виновным за 11 сентября и раздолбал ИракИндия и Китай что-то смогли ему противопоставить? Нет языки в одном местеПотомучто Китай это не страна а рынок куда заходит то же США вводя туда свои производства и удешевляя наемный трудВ Китае миллионы людей за чертой бедности,Китай это Африка и никакой военной а главное финансовой мощи он не имеетИндия вообще вся Лондону как принадлежала так и принадлежитВ итоге Россия сейчас в компашке униженных и обделенных жизнью лузеров, глобальный югКазахстан в той же компанииНикакой многополярности нет в перспективеВсе страны сейчас наблюдают, сломают ли хребет путину или нет за его африканскую дерзостьТак что ждём развилки сюжетаОтсюда и будут уже играть остальные игроки а пока они просто ждут