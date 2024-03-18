Мировые лидеры поздравляют Путина с победой. Си, правители Сайдовской Аравии, Кувейта, ну наши все понятно. Казахстан, Узбекистан.... Моди(Индия, кто не в курсе), ЮАР. 80 процентов населения земли уже поздравило.
сегодня шестой день Наурызнама. 19 марта – День обновления – предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев. опять же рабочий день, кто садить то будет, непонятно. посмотрим как это будет на примере Кустаная.
Гога: Просто гуано надоело видеть на страницах НГ?!?
Ну тоесть Юджину не понравилась редакторская политика? Когда газета явно сделала упор на поддержке Украины и все кто против Украины тут же завыли Цитата:
saba: С Вами Бог?
У немецких гренадеров на пряжках ремней тоже было написано "с нами бог")) А узбек гвардеец дошедший до Берлина доказал что бог был с ним всё это время))) Цитата:
Гога: Как всё это уже надоело !!!Когда мир будет ?
Нефиг было начинать войну и поддерживать её Чтобы потом не кричать когда уже мир?
Мира не будет в России ближайшие лет 50 Если даже Россия на переговорах дожмет Киев и заберет все оккупированные территории У НАТО есть прекраснейший повод повысить бюджет и начать диверсионные операции Взрываться будет что-нибудь каждую неделю Убивать будут пропагандистов и ветеранов в домах
НАТО сделает все чтобы жизнь в России стала не уютной для среднего класса А дальше крах
Гога: Мировые лидеры поздравляют Путина с победой. -----Но некоторые этого не понимают. К сожалению
Я конечно понимаю что в свою пропаганду верить проще и спокойнее Вам сказали что за вас весь мир так как Китайский и индийский лидеры поддерживают Россию (не народ это главное) Но давайте объективно
Европа, США и Япония с южной Кореей (по сути та же Европа азиатская) владеют всем миром Через банки, транснациональные компании, МВФ, всемирный банк развития, финансовые структуры всякие бельдерберские и римские клубы, трехсторонные комиссии итд
Миром владеет мелкая прослойка финансистов человек 50-60 Никакие Маски, Брины, Джобсы там рядом с ними не валялись они мальчишки просто для видимости с копейками Настоящие титаны это семьи Ротшильдов, Рокфеллеров, Барухов, Морганов,Кохов, Вайнбергов итд Ни одно решение европейских и американских правительств без финансовой поддержки этих семей не может быть решено Захотел Джордж Буш разработать месторождения южного Ирака Назначил Хуссейна виновным за 11 сентября и раздолбал Ирак Индия и Китай что-то смогли ему противопоставить? Нет языки в одном месте Потомучто Китай это не страна а рынок куда заходит то же США вводя туда свои производства и удешевляя наемный труд В Китае миллионы людей за чертой бедности,Китай это Африка и никакой военной а главное финансовой мощи он не имеет Индия вообще вся Лондону как принадлежала так и принадлежит
В итоге Россия сейчас в компашке униженных и обделенных жизнью лузеров, глобальный юг Казахстан в той же компании
Никакой многополярности нет в перспективе Все страны сейчас наблюдают, сломают ли хребет путину или нет за его африканскую дерзость Так что ждём развилки сюжета Отсюда и будут уже играть остальные игроки а пока они просто ждут
Русские, россияне, славяне, снова и снова убивают мирных русских, славян, в их мирных селениях.. Мда уж, вот он, беспощадный и жестокий русский мир и вот она, одна из целей СВО.. Кто то еще думает, что российская армия убивает там нацистов?
"С диагнозом "агорафобия" (боязнь открытого пространства - прим.) на учете состоят 62 человека, с социальными фобиями (страх взаимодействия с людьми. - прим.) - 8 человек, со специфическими (изолированными) фобиями (страх перед предметами или ситуациями - прим.) - 5 человек, с другими фобическими тревожными расстройствами - 146 человек, с неуточненными фобическими тревожными расстройствами - 24 человека", - сообщили в Минздраве в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.
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