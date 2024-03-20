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≡ Как переехать во Францию: пошаговое руководство
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48807
Как переехать во Францию: пошаговое руководство
Отправлено: 20.03.24 - 10:45
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Многие люди мечтают переехать во Францию. Если вы осуществите эту мечту, то, возможно, переедете ради работы, образовательной программы или просто для того, чтобы сменить обстановку. Это пошаговое руководство по переезду поможет вам разобраться с практическими вопросами и облегчит вашу жизнь во Франции. Вы найдете информацию о визах, стоимости жизни, банковских счетах, медицинском страховании и поиске работы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20278
Re: Как переехать во Францию: пошаговое руководство
Отправлено: 20.03.24 - 10:45
#1
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//Средняя зарплата: 1,2 млн тенге в месяц для врача, 920 тыс. тенге для учителя, 1,07 млн тенге для финансиста, 580 тыс. тенге в месяц для повара и 830 тыс. тенге для специалиста по недвижимости.//

//Обед на двоих, включая вино – 17 000 тенге. Коммунальные услуги, в месяц – 45 000 тенге. Членство в фитнес-клубе, в месяц – 20 000 тенге. Билет в один конец на местный транспорт - 1,60 евро Один литр молока в Париже– 550 тенге.//

вот не знал что в Париже все в тенге измеряется.
а я то с незнания евро там рассчитывался.
а ее раньше франками.
а тут вонакакак.
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