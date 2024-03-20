Re: Как переехать во Францию: пошаговое руководство

Отправлено: - 10:45

//Средняя зарплата: 1,2 млн тенге в месяц для врача, 920 тыс. тенге для учителя, 1,07 млн тенге для финансиста, 580 тыс. тенге в месяц для повара и 830 тыс. тенге для специалиста по недвижимости.//



//Обед на двоих, включая вино – 17 000 тенге. Коммунальные услуги, в месяц – 45 000 тенге. Членство в фитнес-клубе, в месяц – 20 000 тенге. Билет в один конец на местный транспорт - 1,60 евро Один литр молока в Париже– 550 тенге.//



вот не знал что в Париже все в тенге измеряется.

а я то с незнания евро там рассчитывался.

а ее раньше франками.

а тут вонакакак.