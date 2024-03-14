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≡ Депутат мажилиса Ержан Бейсенбаев предложил выработать...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48807
Депутат мажилиса Ержан Бейсенбаев предложил выработать...
Отправлено: 14.03.24 - 23:36
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Депутат мажилиса Ержан Бейсенбаев предложил выработать методику определения взносов на ОСМС в зависимости от состояния здоровья и образа жизни граждан. Поддерживаете ли вы это предложение?
Результаты опроса

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1193
Re: Депутат мажилиса Ержан Бейсенбаев предложил выработать...
Отправлено: 14.03.24 - 23:36
#1
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В стране, где отсутствует система здравоохранения, смешно говорить о медицине в принципе.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3317
Re: Депутат мажилиса Ержан Бейсенбаев предложил выработать...
Отправлено: 17.03.24 - 11:21
#2
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проще часть выручки с продажи каждой пачки сигарет и бутылки спиртного направлять в фонд медстрахования. А размер самих обязательных взносов снизить. Так будет справедливо для тех кто не пьёт и не курит.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1742
Re: Депутат мажилиса Ержан Бейсенбаев предложил выработать...
Отправлено: 17.03.24 - 11:51
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Так будет справедливо для тех кто не пьёт и не курит

По вашему значить так, раз человек пьёт и курит но не отчисляет взносы в ОСМС, того человека не лечить и выбросить на улицу?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1742
Re: Депутат мажилиса Ержан Бейсенбаев предложил выработать...
Отправлено: 17.03.24 - 11:53
#4
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Цитата:
Да. Те, кто курит и злоупотребляет спиртным, должны платить на ОСМС больше.

Источник:

И каким вы образом будете определять кто курит а кто пьёт? Полный бред!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6013
Re: Депутат мажилиса Ержан Бейсенбаев предложил выработать...
Отправлено: 20.03.24 - 10:02
#5
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И кто будет определять это состояние и образа жизни ??? Зачем мудрить и придумывать сложные и непонятные системы ?
Коррупцию и воровство этих денег с ОСМС устраните и всё наладиться. Они для врачей ХАЛЯВНЫЕ и поэтому их воруют все, кто имеет доступ к их распределению.
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