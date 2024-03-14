Отправлено: - 11:51

юля елиссева:

Так будет справедливо для тех кто не пьёт и не курит

Цитата:По вашему значить так, раз человек пьёт и курит но не отчисляет взносы в ОСМС, того человека не лечить и выбросить на улицу?