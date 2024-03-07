saba: Тут каждый по своему маньяк. У каждого своя идея фикс. Здесь можно скрываясь за ником реализовать виртуально свои скрытые психологически проблемы. Своего рода отдушина, чтобы не вскрылись уже реальные проблемы.
Ох уж эти пацанчики-гопники неверящие из-за три девять земель! Двадцать первый век, по планете Земля шагает, однако, отдельные зарубежные товарищи застряли в прошлом веке, печалька.
Kairat stayer: Великие россияне празднуют, однако пропагандисты вообще недовольны вчерашним заявлением президента Франции Эммануэля Макрона который сказал, что страна может ввести свои войска в Украину, если ВС РФ продолжат линию фронта в сторону Одессы или Киева. В настоящее время у французов армия боеготовая, ВПК неплохо работает. Говорил же ранее, что не нужно Запад пугать. Скорее всего в прямых боевых действиях французы не будут участвовать, разместят в указанных районах военный контингент. В случае необходимости им их союзники окажут военную помощь, для поддержки на территории Украины, в виде предоставления современного вооружения, которым действительно нет аналогов.
Эл-починно: Первое апреля через три недели!
Kairat stayer: Э.Макрон не О.Шольц, в комментариях у А.Кушнарь пишут, что молодец и у первого стальные яйца, на мой взгляд иридиевые, прочнее стали и титана. Будем наблюдать за развитием событий .
сайлау курманов: Про советах энергия (как и все другое остальное) стоила сущие копейки, я даже не экономил, однажды в подъезд протянул провод прямо из квартиры, когда кто-то с корнем оторвал освещение. И при этом находятся упыри недовольные советским строем, чтобы они сказали на эту свистопляску с ценами, переименованиями, какие-то средневековые амбиции с наследниками. Кто знал что последнее поколение советских людей попадет в такую мясорубку.
Kairat stayer: Сильно не переживайте пожалуйста, в следующей жизни вы коммуняки, утрете носы всяким упырям и киловатт-час электроэнергии будет стоит всего 4 копейки 😂😂😂.
abaika95: была единая энергосистема по стране когда таджикистан давал электричество и киргизии и югу казахстана по внутренней цене
Kairat stayer: Теперь всё ясно, ранее всё думал, что упырь Обама, до нас ещё не добрался. В ток-шоу у россиян говорят же постоянно, что во всех бедах на постсоветском пространстве проклятая Америка виновата, что из-за них цены на продукты, лекарства поднялись, тарифы ЖКХ выросли и.т.д.
Kairat stayer: Александр, ты же любишь сказки рассказывать и слушать, как говорится, сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок, вот пожалуйста:
В тридевятом царстве, в соседнем государстве, прискакали на конях к развилке, полуграмотные грамотеи Иван, Мыкола и Мыркымбай. Впереди всего два пути и соответственно на двух больших камнях высечено:
На лево пойдёте, попадёте в цивилизованный мир, будете жить как в Америке. На право пойдёте, попадёте в ГУЛАГ, более, никаких разъяснений.
Гений думок Иван, Мыкола и Мыркымбай, долго думали и решали, куда повернуть на исторической развилке. Обсуждали, отмечали: государево люди и глашатаи говорили, что в Америке простой люд плохо живёт и все беды от них.Думали с утра, до позднего вечера и решили прямиком ехать в ГУЛАГ. Но, по своей малограмотности, не понимали они, что свой выбор, потом не будет возможности изменить, не исправить, историю-то вспять не прокрутишь .
maxsaf: Думал, зайду сюда, мемасики смешные почитаю, а их тут как не было, так и нет
Было бы странным, ожидать восторженных положительных оценок, откликов, говоря метафорически - от граждан которые являются макетами, прототипами и героями мемов.
Ранее отмечал, что не являюсь профессиональным разработчиком мемов и.т.д. Создаю их ради забавы и развлечения. Оценивать и определять смешные они или несмешные, это на мой взгляд, прерогатива достопочтенных читателей, надеюсь большинство из-них получают блаженство и радость от просмотров .
Kairat stayer: Было бы странным, ожидать восторженных положительных оценок, откликов, говоря метафорически - от граждан которые являются макетами, прототипами и героями мемов.
Отмечал ранее, что любая ветка должна быть познавательной и полезной. Многие наверное, в том числе и я, ранее не знали, выражение и значение - эзопов языка (иносказание, намеренно маскирующее мысль автора).
Будем двигаться далее, скорее всего многие не знают выражение и значения слова - говорить метафорически (слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе которого лежит сравнение предмета или явления с каким либо другим на основании их общего признака и.т.д.). Пример применения, для наглядности выше привёл .
Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать