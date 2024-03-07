Отправлено: - 09:41

maxsaf:

Думал, зайду сюда, мемасики смешные почитаю, а их тут как не было, так и нет

Цитата:Было бы странным, ожидать восторженных положительных оценок, откликов, говоря- от граждан которые являются макетами, прототипами и героями мемов.Ранее отмечал, что не являюсь профессиональным разработчиком мемов и.т.д. Создаю их ради забавы и развлечения. Оценивать и определять смешные они или несмешные, это на мой взгляд, прерогатива достопочтенных читателей, надеюсь большинство из-них получают блаженство и радость от просмотров