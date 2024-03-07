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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5204
Форумная эклектика
Отправлено: 07.03.24 - 10:38
#1291
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saba: Тут каждый по своему маньяк. У каждого своя идея фикс. Здесь можно скрываясь за ником реализовать виртуально свои скрытые психологически проблемы. Своего рода отдушина, чтобы не вскрылись уже реальные проблемы.



[Исправлено: Kairat stayer, 07.03.2024 - 11:40]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5204
Форумная эклектика
Отправлено: 08.03.24 - 09:56
#1292
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5204
Форумная эклектика
Отправлено: 08.03.24 - 12:24
#1293
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5204
Форумная эклектика
Отправлено: 08.03.24 - 19:18
#1294
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Ох уж эти пацанчики-гопники неверящие из-за три девять земель! Двадцать первый век, по планете Земля шагает, однако, отдельные зарубежные товарищи застряли в прошлом веке, печалька.

Kairat stayer: Великие россияне празднуют, однако пропагандисты вообще недовольны вчерашним заявлением президента Франции Эммануэля Макрона который сказал, что страна может ввести свои войска в Украину, если ВС РФ продолжат линию фронта в сторону Одессы или Киева. В настоящее время у французов армия боеготовая, ВПК неплохо работает. Говорил же ранее, что не нужно Запад пугать. Скорее всего в прямых боевых действиях французы не будут участвовать, разместят в указанных районах военный контингент. В случае необходимости им их союзники окажут военную помощь, для поддержки на территории Украины, в виде предоставления современного вооружения, которым действительно нет аналогов.

Эл-починно: Первое апреля через три недели! :lol:

Kairat stayer: Э.Макрон не О.Шольц, в комментариях у А.Кушнарь пишут, что молодец и у первого стальные яйца, на мой взгляд иридиевые, прочнее стали и титана. Будем наблюдать за развитием событий 8-) 8-) 8-) .

Подробнее здесь:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5204
Форумная эклектика
Отправлено: 09.03.24 - 08:41
#1295
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5204
Форумная эклектика
Отправлено: 09.03.24 - 10:14
#1296
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Цитата:
Kairat stayer:
Великие россияне празднуют...


Привет, хеллоу, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, ассалаумагалейкум, всем мира, добра и хорошего настроения!

С утра посмотрел финал ШОУ - Ну-ка, все вместе! Хором!

Искренне, без иронии хочу поблагодарить всех организаторов музыкального шоу, просто здорово и гениально, миролюбиво и без политики, участвовали различные исполнители, коллективы из разных стран.

Красота, восторг, всё было потрясающе - Балы, красавицы, лакеи, юнкера, и вальсы Шуберта отдыхают в сторонке, молодцы!

Здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5204
Форумная эклектика
Отправлено: 14.03.24 - 12:17
#1297
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сайлау курманов: Про советах энергия (как и все другое остальное) стоила сущие копейки, я даже не экономил, однажды в подъезд протянул провод прямо из квартиры, когда кто-то с корнем оторвал освещение. И при этом находятся упыри недовольные советским строем, чтобы они сказали на эту свистопляску с ценами, переименованиями, какие-то средневековые амбиции с наследниками. Кто знал что последнее поколение советских людей попадет в такую мясорубку.

Kairat stayer: Сильно не переживайте пожалуйста, в следующей жизни вы коммуняки, утрете носы всяким упырям и киловатт-час электроэнергии будет стоит всего 4 копейки 😂😂😂.

abaika95: была единая энергосистема по стране
когда таджикистан давал электричество и киргизии и югу казахстана по внутренней цене

Kairat stayer: Теперь всё ясно, ранее всё думал, что упырь Обама, до нас ещё не добрался. В ток-шоу у россиян говорят же постоянно, что во всех бедах на постсоветском пространстве проклятая Америка виновата, что из-за них цены на продукты, лекарства поднялись, тарифы ЖКХ выросли и.т.д. :lol: :lol: :lol:

Подробнее здесь:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5204
Форумная эклектика
Отправлено: 18.03.24 - 12:34
#1298
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Всем мира, добра и удачного дня!

Kairat stayer: Александр, ты же любишь сказки рассказывать и слушать, как говорится, сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок, вот пожалуйста:

В тридевятом царстве, в соседнем государстве, прискакали на конях к развилке, полуграмотные грамотеи Иван, Мыкола и Мыркымбай. Впереди всего два пути и соответственно на двух больших камнях высечено:

На лево пойдёте, попадёте в цивилизованный мир, будете жить как в Америке.
На право пойдёте, попадёте в ГУЛАГ, более, никаких разъяснений.

Гений думок Иван, Мыкола и Мыркымбай, долго думали и решали, куда повернуть на исторической развилке. Обсуждали, отмечали: государево люди и глашатаи говорили, что в Америке простой люд плохо живёт и все беды от них.Думали с утра, до позднего вечера и решили прямиком ехать в ГУЛАГ. Но, по своей малограмотности, не понимали они, что свой выбор, потом не будет возможности изменить, не исправить, историю-то вспять не прокрутишь 8-) 8-) 8-) .

Подробнее здесь:



[Исправлено: Kairat stayer, 18.03.2024 - 13:36]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22488
Форумная эклектика
Отправлено: 19.03.24 - 10:45
#1299
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Думал, зайду сюда, мемасики смешные почитаю, а их тут как не было, так и нет :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5204
Форумная эклектика
Отправлено: 20.03.24 - 09:27
#1300
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Читателям, форумным грамотеям и сказочникам доброго утра, всем мирного неба, добра и позитива!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5204
Форумная эклектика
Отправлено: 20.03.24 - 09:41
#1301
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Цитата:
maxsaf:
Думал, зайду сюда, мемасики смешные почитаю, а их тут как не было, так и нет


Было бы странным, ожидать восторженных положительных оценок, откликов, говоря метафорически - от граждан которые являются макетами, прототипами и героями мемов.

Ранее отмечал, что не являюсь профессиональным разработчиком мемов и.т.д. Создаю их ради забавы и развлечения. Оценивать и определять смешные они или несмешные, это на мой взгляд, прерогатива достопочтенных читателей, надеюсь большинство из-них получают блаженство и радость от просмотров :lol: :lol: :lol: .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5204
Форумная эклектика
Отправлено: 20.03.24 - 09:56
#1302
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Цитата:
Kairat stayer:
Было бы странным, ожидать восторженных положительных оценок, откликов, говоря метафорически - от граждан которые являются макетами, прототипами и героями мемов.


Отмечал ранее, что любая ветка должна быть познавательной и полезной. Многие наверное, в том числе и я, ранее не знали, выражение и значение - эзопов языка (иносказание, намеренно маскирующее мысль автора).

Подробнее здесь:

Будем двигаться далее, скорее всего многие не знают выражение и значения слова - говорить метафорически (слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе которого лежит сравнение предмета или явления с каким либо другим на основании их общего признака и.т.д.). Пример применения, для наглядности выше привёл 8-) 8-) 8-).
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22488
Форумная эклектика
Отправлено: 20.03.24 - 10:53
#1303
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Цитата:
Kairat stayer:
надеюсь большинство из-них получают блаженство

От не смешных мемов?)) Вот щас было реально смешно :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20278
Форумная эклектика
Отправлено: 20.03.24 - 11:00
#1304
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кроме жалости к автору НМ
больше никаких чувств нет.
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