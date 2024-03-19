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≡ «Всю зиму спим до марта!» - Зоны возможного паводка в Костанайской области и как его избежать обсудили на круглом столе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48805
«Всю зиму спим до марта!» - Зоны возможного паводка в Костанайской области и как его избежать обсудили на круглом столе
Отправлено: 19.03.24 - 18:42
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На данный момент в областном центре и ближайших к нему населенных пунктах угроза подтопления существует для 421 жилого дома с общим населением 1500 человек. Это ставшие уже традиционными зоны риска: район «Колесные ряды», с/о «Текстильщик», а также ж/м Кунай и Дружба.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1189
Re: «Всю зиму спим до марта!» - Зоны возможного паводка в...
Отправлено: 19.03.24 - 18:42
#1
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От кого-то из руководителей ТТБИ я слышал, что если снега много, то воды будет мало. Ибо земля не промерзает и снег при таянии уходит в глубину на месте.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1249
Re: «Всю зиму спим до марта!» - Зоны возможного паводка в...
Отправлено: 19.03.24 - 20:12
#2
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6012
Re: «Всю зиму спим до марта!» - Зоны возможного паводка в...
Отправлено: 19.03.24 - 22:47
#3
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Цитата:
Skeptic:
если снега много,


Если в городе снег на обочинах, это не значит что снега много: - на полях его маловато, в некоторых местах даже стерню не закрыло.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1742
«Всю зиму спим до марта!» - Зоны возможного паводка в Костанайской области и как его избежать обсудили на круглом столе
Отправлено: 19.03.24 - 22:57
#4
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Цитата:
Skeptic:
От кого-то из руководителей ТТБИ я слышал, что если снега много, то воды будет мало. Ибо земля не промерзает и снег при таянии уходит в глубину на месте.

Работники в сфере ритуальных услуг,землекопы могил говорят что земля промёрзла местами больше метра...

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 19.03.2024 - 23:59]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1742
Re: «Всю зиму спим до марта!» - Зоны возможного паводка в...
Отправлено: 19.03.24 - 23:05
#5
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Цитата:
Организатор - Костанайский областной филиал ОО «Народная партия Казахстана».В обсуждении приняли участие не только представители этой партии, но и председатели ОСИ,

Источник:

Это не партия, это сектанты!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20276
«Всю зиму спим до марта!» - Зоны возможного паводка в Костанайской области и как его избежать обсудили на круглом столе
Отправлено: 20.03.24 - 06:19
#6
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Цитата:
ACROS:
на полях его маловато, в некоторых местах даже стерню не закрыло


Значит не провели снегозадержание.
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