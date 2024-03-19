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≡ Искали насвай, нашли вейп - Полицейские провели рейд по выявлению некурительных табачных изделий на Центральном рынке Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48804
Искали насвай, нашли вейп - Полицейские провели рейд по выявлению некурительных табачных изделий на Центральном рынке Костаная
Отправлено: 19.03.24 - 22:51
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19 марта сотрудники полиции осмотрели на наличие насвая магазины павильона «Отау Сауда» и близлежащие бутики. Делалось это в рамках рейда по выявлению незаконного распространения некурительных табачных изделий. Насвая правоохранители не нашли, но один штраф всё-таки выписали.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6012
Re: Искали насвай, нашли вейп - Полицейские провели рейд по...
Отправлено: 19.03.24 - 22:51
#1
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ОПМ проводиться и по водке и по ПДД на алкоголь и по вейпам и продлиться до конца кваратла.

Область, вернее ДП не выполняет план по этим показателям.
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