Отправлено: - 22:57

Skeptic:

От кого-то из руководителей ТТБИ я слышал, что если снега много, то воды будет мало. Ибо земля не промерзает и снег при таянии уходит в глубину на месте.

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 19.03.2024 - 23:59]

Цитата:Работники в сфере ритуальных услуг,землекопы могил говорят что земля промёрзла местами больше метра...