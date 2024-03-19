Отправлено: - 18:42

На данный момент в областном центре и ближайших к нему населенных пунктах угроза подтопления существует для 421 жилого дома с общим населением 1500 человек. Это ставшие уже традиционными зоны риска: район «Колесные ряды», с/о «Текстильщик», а также ж/м Кунай и Дружба.