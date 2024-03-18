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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 251 из 251«1...249250251
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20275
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 19:04
#3751
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Кому масленица, кому Наурыз,
А кое кто все о СВО и все что с ней связано. .
Заклинило похоже.

[Исправлено: alex_60, 18.03.2024 - 22:43]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20275
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 19:11
#3752
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Мировые лидеры поздравляют Путина с победой.
Си, правители Сайдовской Аравии, Кувейта, ну наши все понятно.
Казахстан, Узбекистан....
Моди(Индия, кто не в курсе), ЮАР.
80 процентов населения земли уже поздравило.
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9982
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 19:23
#3753
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Цитата:
alex_60:
Заклинило что.

----Это просто клиника . Знаю , удалят. И даже знаю по какой статье соглашения . Ну и ладно .
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9982
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 19:25
#3754
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Цитата:
alex_60:
Мировые лидеры поздравляют Путина с победой.

-----Но некоторые этого не понимают. К сожалению .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22486
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 22:17
#3755
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Цитата:
abaika95:
а что он широкий? кто его видел? какой он комплекции?

Проще перепрыгнуть, чем обойти :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20275
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 22:31
#3756
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Цитата:
maxsaf:
Проще перепрыгнуть, чем обойти


Чуть не умер от смеха перед сном.
Лучше бы в дневное время сообщать такое.

[Исправлено: alex_60, 18.03.2024 - 23:33]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20275
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.03.24 - 08:20
#3757
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сегодня шестой день Наурызнама.
19 марта – День обновления
– предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев.
опять же рабочий день, кто садить то будет, непонятно.
посмотрим как это будет на примере Кустаная.

[Исправлено: alex_60, 19.03.2024 - 09:21]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6010
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.03.24 - 09:37
#3758
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Цитата:
Гога:
этого не понимают


Нурсултана Абишевича - тоже ВСЕ мировые лидеры поздравляли с его 99,5 %.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22486
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.03.24 - 10:38
#3759
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Цитата:
alex_60:
– предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев. опять же рабочий день, кто садить то будет, непонятно. посмотрим как это будет на примере Кустаная.

Где Юджин? Кто теперь контролировать то будет? Опять понасажают в пакетах :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15274
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.03.24 - 13:50
#3760
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Цитата:
Гога:
Просто гуано надоело видеть на страницах НГ?!?

Ну тоесть Юджину не понравилась редакторская политика?
Когда газета явно сделала упор на поддержке Украины и все кто против Украины тут же завыли
Цитата:
saba:
С Вами Бог?

У немецких гренадеров на пряжках ремней тоже было написано "с нами бог"))
А узбек гвардеец дошедший до Берлина доказал что бог был с ним всё это время)))
Цитата:
Гога:
Как всё это уже надоело !!!Когда мир будет ?

Нефиг было начинать войну и поддерживать её
Чтобы потом не кричать когда уже мир?

Мира не будет в России ближайшие лет 50
Если даже Россия на переговорах дожмет Киев и заберет все оккупированные территории
У НАТО есть прекраснейший повод повысить бюджет и начать диверсионные операции
Взрываться будет что-нибудь каждую неделю
Убивать будут пропагандистов и ветеранов в домах

НАТО сделает все чтобы жизнь в России стала не уютной для среднего класса
А дальше крах
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15274
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.03.24 - 14:02
#3761
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Цитата:
Гога:
Мировые лидеры поздравляют Путина с победой. -----Но некоторые этого не понимают. К сожалению

Я конечно понимаю что в свою пропаганду верить проще и спокойнее
Вам сказали что за вас весь мир так как Китайский и индийский лидеры поддерживают Россию (не народ это главное)
Но давайте объективно

Европа, США и Япония с южной Кореей (по сути та же Европа азиатская) владеют всем миром
Через банки, транснациональные компании, МВФ, всемирный банк развития, финансовые структуры всякие бельдерберские и римские клубы, трехсторонные комиссии итд

Миром владеет мелкая прослойка финансистов человек 50-60
Никакие Маски, Брины, Джобсы там рядом с ними не валялись они мальчишки просто для видимости с копейками
Настоящие титаны это семьи Ротшильдов, Рокфеллеров, Барухов, Морганов,Кохов, Вайнбергов итд
Ни одно решение европейских и американских правительств без финансовой поддержки этих семей не может быть решено
Захотел Джордж Буш разработать месторождения южного Ирака
Назначил Хуссейна виновным за 11 сентября и раздолбал Ирак
Индия и Китай что-то смогли ему противопоставить? Нет языки в одном месте
Потомучто Китай это не страна а рынок куда заходит то же США вводя туда свои производства и удешевляя наемный труд
В Китае миллионы людей за чертой бедности,Китай это Африка и никакой военной а главное финансовой мощи он не имеет
Индия вообще вся Лондону как принадлежала так и принадлежит

В итоге Россия сейчас в компашке униженных и обделенных жизнью лузеров, глобальный юг
Казахстан в той же компании

Никакой многополярности нет в перспективе
Все страны сейчас наблюдают, сломают ли хребет путину или нет за его африканскую дерзость
Так что ждём развилки сюжета
Отсюда и будут уже играть остальные игроки а пока они просто ждут
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9982
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.03.24 - 14:38
#3762
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Цитата:
abaika95:
Китайский и индийский лидеры поддерживают Россию (не народ это главное)

----Да большинство народа вообще не знает , что есть Россия .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36858
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.03.24 - 16:16
#3763
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Рабов сгоняют на площадь, а потом умирать в Авдеевку..
И никто не против, ведь это рабы..



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