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≡ Мужа убил, жену связал скотчем - Процесс по делу об убийстве в Лисаковске закрыли для СМИ из-за "интимных подробностей"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48802
Мужа убил, жену связал скотчем - Процесс по делу об убийстве в Лисаковске закрыли для СМИ из-за "интимных подробностей"
Отправлено: 19.03.24 - 13:21
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Согласно фабуле дела, 12 октября прошлого года, в 3 часа ночи, Никита Хохряков познакомился с супружеской парой в лисаковской аллее. Пригласил супругов к себе домой посидеть и выпить. После выпитого между мужчинами завязалась драка.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15274
Re: Мужа убил, жену связал скотчем - Процесс по делу об убийстве...
Отправлено: 19.03.24 - 13:21
#1
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Если подсудимому не шьют статью за износ
То изначально конфликт как мне кажется и случился из за женщины с последующим или предыдущим интимным событием
Чего та так сильно не хочет оглашать
Поэтому и попросила удалить СМИ
В простонародье такие истории называются просто ГРЯЗЬ
Если газета хочет пойти на принцип то вполне можно доказать неправомерность удаления СМИ с заседания
Но тут вопрос,а обществу это надо?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1188
Re: Мужа убил, жену связал скотчем - Процесс по делу об убийстве...
Отправлено: 19.03.24 - 13:23
#2
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"Сначала Хохряков ударил знакомого В голову и грудь"
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1188
Re: Мужа убил, жену связал скотчем - Процесс по делу об убийстве...
Отправлено: 19.03.24 - 13:26
#3
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Подробности интересны только любителям ковыряться в чужом грязном белье.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6773
Re: Мужа убил, жену связал скотчем - Процесс по делу об убийстве...
Отправлено: 19.03.24 - 14:04
#4
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Таких истории вокруг полно, вон в качарах муж гонялся за любовником с видами, а когда метнул его, соперник слег пронзенный всеми четырьмя пиками виллы. Оказывается,убиенный бежал голый по всему дачному поселку
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2111
Re: Мужа убил, жену связал скотчем - Процесс по делу об убийстве...
Отправлено: 19.03.24 - 15:06
#5
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Цитата:
Skeptic:
"Сначала Хохряков ударил знакомого В голову и грудь"

Исправил. Спасибо
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