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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 19:04
Кому масленица, кому Наурыз,
А кое кто все о СВО и все что с ней связано. .
Заклинило похоже.
[Исправлено: alex_60, 18.03.2024 - 22:43]
А кое кто все о СВО и все что с ней связано. .
Заклинило похоже.
[Исправлено: alex_60, 18.03.2024 - 22:43]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 19:11
Мировые лидеры поздравляют Путина с победой.
Си, правители Сайдовской Аравии, Кувейта, ну наши все понятно.
Казахстан, Узбекистан....
Моди(Индия, кто не в курсе), ЮАР.
80 процентов населения земли уже поздравило.
Си, правители Сайдовской Аравии, Кувейта, ну наши все понятно.
Казахстан, Узбекистан....
Моди(Индия, кто не в курсе), ЮАР.
80 процентов населения земли уже поздравило.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 19:23
Цитата:
----Это просто клиника . Знаю , удалят. И даже знаю по какой статье соглашения . Ну и ладно .
alex_60:
Заклинило что.
Заклинило что.
----Это просто клиника . Знаю , удалят. И даже знаю по какой статье соглашения . Ну и ладно .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 19:25
Цитата:
-----Но некоторые этого не понимают. К сожалению .
alex_60:
Мировые лидеры поздравляют Путина с победой.
Мировые лидеры поздравляют Путина с победой.
-----Но некоторые этого не понимают. К сожалению .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 22:17
Цитата:
Проще перепрыгнуть, чем обойти
abaika95:
а что он широкий? кто его видел? какой он комплекции?
а что он широкий? кто его видел? какой он комплекции?
Проще перепрыгнуть, чем обойти
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 22:31
Цитата:
Чуть не умер от смеха перед сном.
Лучше бы в дневное время сообщать такое.
[Исправлено: alex_60, 18.03.2024 - 23:33]
maxsaf:
Проще перепрыгнуть, чем обойти
Проще перепрыгнуть, чем обойти
Чуть не умер от смеха перед сном.
Лучше бы в дневное время сообщать такое.
[Исправлено: alex_60, 18.03.2024 - 23:33]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.03.24 - 08:20
сегодня шестой день Наурызнама.
19 марта – День обновления
– предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев.
опять же рабочий день, кто садить то будет, непонятно.
посмотрим как это будет на примере Кустаная.
[Исправлено: alex_60, 19.03.2024 - 09:21]
19 марта – День обновления
– предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев.
опять же рабочий день, кто садить то будет, непонятно.
посмотрим как это будет на примере Кустаная.
[Исправлено: alex_60, 19.03.2024 - 09:21]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6010
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.03.24 - 09:37
Цитата:
Нурсултана Абишевича - тоже ВСЕ мировые лидеры поздравляли с его 99,5 %.
Гога:
этого не понимают
этого не понимают
Нурсултана Абишевича - тоже ВСЕ мировые лидеры поздравляли с его 99,5 %.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.03.24 - 10:38
Цитата:
Где Юджин? Кто теперь контролировать то будет? Опять понасажают в пакетах
alex_60:
– предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев. опять же рабочий день, кто садить то будет, непонятно. посмотрим как это будет на примере Кустаная.
– предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев. опять же рабочий день, кто садить то будет, непонятно. посмотрим как это будет на примере Кустаная.
Где Юджин? Кто теперь контролировать то будет? Опять понасажают в пакетах
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15274
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.03.24 - 13:50
Цитата:
Ну тоесть Юджину не понравилась редакторская политика?
Когда газета явно сделала упор на поддержке Украины и все кто против Украины тут же завыли
Цитата:
У немецких гренадеров на пряжках ремней тоже было написано "с нами бог"))
А узбек гвардеец дошедший до Берлина доказал что бог был с ним всё это время)))
Цитата:
Нефиг было начинать войну и поддерживать её
Чтобы потом не кричать когда уже мир?
Мира не будет в России ближайшие лет 50
Если даже Россия на переговорах дожмет Киев и заберет все оккупированные территории
У НАТО есть прекраснейший повод повысить бюджет и начать диверсионные операции
Взрываться будет что-нибудь каждую неделю
Убивать будут пропагандистов и ветеранов в домах
НАТО сделает все чтобы жизнь в России стала не уютной для среднего класса
А дальше крах
Гога:
Просто гуано надоело видеть на страницах НГ?!?
Просто гуано надоело видеть на страницах НГ?!?
Ну тоесть Юджину не понравилась редакторская политика?
Когда газета явно сделала упор на поддержке Украины и все кто против Украины тут же завыли
Цитата:
saba:
С Вами Бог?
С Вами Бог?
У немецких гренадеров на пряжках ремней тоже было написано "с нами бог"))
А узбек гвардеец дошедший до Берлина доказал что бог был с ним всё это время)))
Цитата:
Гога:
Как всё это уже надоело !!!Когда мир будет ?
Как всё это уже надоело !!!Когда мир будет ?
Нефиг было начинать войну и поддерживать её
Чтобы потом не кричать когда уже мир?
Мира не будет в России ближайшие лет 50
Если даже Россия на переговорах дожмет Киев и заберет все оккупированные территории
У НАТО есть прекраснейший повод повысить бюджет и начать диверсионные операции
Взрываться будет что-нибудь каждую неделю
Убивать будут пропагандистов и ветеранов в домах
НАТО сделает все чтобы жизнь в России стала не уютной для среднего класса
А дальше крах
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15274
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.03.24 - 14:02
Цитата:
Я конечно понимаю что в свою пропаганду верить проще и спокойнее
Вам сказали что за вас весь мир так как Китайский и индийский лидеры поддерживают Россию (не народ это главное)
Но давайте объективно
Европа, США и Япония с южной Кореей (по сути та же Европа азиатская) владеют всем миром
Через банки, транснациональные компании, МВФ, всемирный банк развития, финансовые структуры всякие бельдерберские и римские клубы, трехсторонные комиссии итд
Миром владеет мелкая прослойка финансистов человек 50-60
Никакие Маски, Брины, Джобсы там рядом с ними не валялись они мальчишки просто для видимости с копейками
Настоящие титаны это семьи Ротшильдов, Рокфеллеров, Барухов, Морганов,Кохов, Вайнбергов итд
Ни одно решение европейских и американских правительств без финансовой поддержки этих семей не может быть решено
Захотел Джордж Буш разработать месторождения южного Ирака
Назначил Хуссейна виновным за 11 сентября и раздолбал Ирак
Индия и Китай что-то смогли ему противопоставить? Нет языки в одном месте
Потомучто Китай это не страна а рынок куда заходит то же США вводя туда свои производства и удешевляя наемный труд
В Китае миллионы людей за чертой бедности,Китай это Африка и никакой военной а главное финансовой мощи он не имеет
Индия вообще вся Лондону как принадлежала так и принадлежит
В итоге Россия сейчас в компашке униженных и обделенных жизнью лузеров, глобальный юг
Казахстан в той же компании
Никакой многополярности нет в перспективе
Все страны сейчас наблюдают, сломают ли хребет путину или нет за его африканскую дерзость
Так что ждём развилки сюжета
Отсюда и будут уже играть остальные игроки а пока они просто ждут
Гога:
Мировые лидеры поздравляют Путина с победой. -----Но некоторые этого не понимают. К сожалению
Мировые лидеры поздравляют Путина с победой. -----Но некоторые этого не понимают. К сожалению
Я конечно понимаю что в свою пропаганду верить проще и спокойнее
Вам сказали что за вас весь мир так как Китайский и индийский лидеры поддерживают Россию (не народ это главное)
Но давайте объективно
Европа, США и Япония с южной Кореей (по сути та же Европа азиатская) владеют всем миром
Через банки, транснациональные компании, МВФ, всемирный банк развития, финансовые структуры всякие бельдерберские и римские клубы, трехсторонные комиссии итд
Миром владеет мелкая прослойка финансистов человек 50-60
Никакие Маски, Брины, Джобсы там рядом с ними не валялись они мальчишки просто для видимости с копейками
Настоящие титаны это семьи Ротшильдов, Рокфеллеров, Барухов, Морганов,Кохов, Вайнбергов итд
Ни одно решение европейских и американских правительств без финансовой поддержки этих семей не может быть решено
Захотел Джордж Буш разработать месторождения южного Ирака
Назначил Хуссейна виновным за 11 сентября и раздолбал Ирак
Индия и Китай что-то смогли ему противопоставить? Нет языки в одном месте
Потомучто Китай это не страна а рынок куда заходит то же США вводя туда свои производства и удешевляя наемный труд
В Китае миллионы людей за чертой бедности,Китай это Африка и никакой военной а главное финансовой мощи он не имеет
Индия вообще вся Лондону как принадлежала так и принадлежит
В итоге Россия сейчас в компашке униженных и обделенных жизнью лузеров, глобальный юг
Казахстан в той же компании
Никакой многополярности нет в перспективе
Все страны сейчас наблюдают, сломают ли хребет путину или нет за его африканскую дерзость
Так что ждём развилки сюжета
Отсюда и будут уже играть остальные игроки а пока они просто ждут
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