Re: За последние 10 лет в Казахстане исчезли около 600 сел

Отправлено: - 13:21

А село - основа любого государства, любой страны, при любой системе.

Не будет села - не будет ничего.

...

А им герб не нравится...

"Что бы ни делать, лишь бы ничего не делать"?

Или отвлекают народ от окончательной распродажи иностранцам всего, что ещё не продано?