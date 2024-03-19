Re: Мужа убил, жену связал скотчем - Процесс по делу об убийстве...

Отправлено: - 13:21

Если подсудимому не шьют статью за износ

То изначально конфликт как мне кажется и случился из за женщины с последующим или предыдущим интимным событием

Чего та так сильно не хочет оглашать

Поэтому и попросила удалить СМИ

В простонародье такие истории называются просто ГРЯЗЬ

Если газета хочет пойти на принцип то вполне можно доказать неправомерность удаления СМИ с заседания

Но тут вопрос,а обществу это надо?