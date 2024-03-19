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За школьника, отправившего сообщение о расстреле детей, суд Костаная наказал его родителя
За школьника, отправившего сообщение о расстреле детей, суд Костаная наказал его родителя
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