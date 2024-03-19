Отправлено: - 12:56

ACROS:

Скорее всего пацана закрепят за ИДН и дорожка в тюрягу проторена будет. Это уже пожизненно

Цитата:Ничего не пожизненноПДН завалены бумажной волокитойБудут присматривать за ним но не кошмаритьТаких школьников у инспекторов тьма тьмущая по школамОдин хулиганДругой наркоманТретья от несчастной любви вены режетЧетвертый с бабушкой в секту ходитИ вот ещё террорист недоростокТо что наказали родителей правильноВ США бы ещё потребовали отлучить малолетнего дебила от зависания в интернете1 час под присмотром родителей и хватит