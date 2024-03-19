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≡ За школьника, отправившего сообщение о расстреле детей, суд Костаная наказал его родителя
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48799
За школьника, отправившего сообщение о расстреле детей, суд Костаная наказал его родителя
Отправлено: 19.03.24 - 11:08
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Административное дело в отношении одного из родителей ученика 4 класса школы-гимназии № 3 рассмотрел суд по делам несовершеннолетних. Напомним, 13 февраля 10-летний мальчик отправил сообщение об угрозе нападения на школу.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22486
Re: За школьника, отправившего сообщение о расстреле детей, суд...
Отправлено: 19.03.24 - 11:08
#1
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А чё со школьником, психологи будут работать или как? Или переведут в школу для не особо одаренных?
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