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Жители района Кунай на выходные остались без газа. Ситуацию прокомментировали в акимате Костаная
Жители района Кунай на выходные остались без газа. Ситуацию прокомментировали в акимате Костаная
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